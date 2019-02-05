Трамп о мигрантах из Мексики: Если будет нужно, построим стену из людей

США отправили дополнительные войска в пограничную зону

Фото: Getty Images

Трамп о мигрантах из Мексики: Если будет нужно, построим стену из людей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a06/ed5/5c5a06ed5908c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a06/ed5/5c5a06ed5908c.jpg 2019-02-05T23:59:00+02:00 США США отправили дополнительные войска в пограничную зону

Президент США Дональд Трамп заявил об ожидающемся наплыве "огромного количества" нелегальных мигрантов на Америку.

Об этом он написал в Twitter перед своим выступлением в Конгрессе США с речью о положении дел в стране.

"Огромное количество людей пересекает Мексику в надежде прорваться через наш южный рубеж. Мы отправили дополнительные войска (в пограничную зону – ред.). Если потребуется, построим стену из людей. Если бы мы имели настоящую стену, это даже не было бы достойно внимания! " - отметил глава Белого дома.

Как известно, во вторник президент США Дональд Трамп выступит на сводном заседании двух палат Конгресса США с речью о положении дел в стране. Традиционно, в ней глава государства определяет приоритеты внутренней и внешней политики администрации США.

Трамп ранее заявил, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой – с одобрением конгресса или без него.

Также Трамп подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней. Малвэни не исключил, что если к середине февраля Белому дому и Конгрессу не удастся договориться, то в стране может произойти очередной "шатдаун".

Как сообщалось, с 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп о мигрантах из Мексики: Если будет нужно, построим стену из людей". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...