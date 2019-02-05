Трамп о мигрантах из Мексики: Если будет нужно, построим стену из людей
США отправили дополнительные войска в пограничную зону
Президент США Дональд Трамп заявил об ожидающемся наплыве "огромного количества" нелегальных мигрантов на Америку.
Об этом он написал в Twitter перед своим выступлением в Конгрессе США с речью о положении дел в стране.
"Огромное количество людей пересекает Мексику в надежде прорваться через наш южный рубеж. Мы отправили дополнительные войска (в пограничную зону – ред.). Если потребуется, построим стену из людей. Если бы мы имели настоящую стену, это даже не было бы достойно внимания! " - отметил глава Белого дома.
Как известно, во вторник президент США Дональд Трамп выступит на сводном заседании двух палат Конгресса США с речью о положении дел в стране. Традиционно, в ней глава государства определяет приоритеты внутренней и внешней политики администрации США.
Трамп ранее заявил, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой – с одобрением конгресса или без него.
Также Трамп подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней. Малвэни не исключил, что если к середине февраля Белому дому и Конгрессу не удастся договориться, то в стране может произойти очередной "шатдаун".
Как сообщалось, с 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.
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