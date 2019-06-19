Трамп официально объявил о начале предвыборной президентской кампании

Трамп продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании

Фото: REUTERS/Leah Millis.

Президент Дональд Трамп официально начал подготовку к выборам 2020 года встречей со своими сторонниками в городе Орландо, штат Флорида. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Трамп продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании. Он хочет, чтобы главным для Америки стали "ее собственные граждане". Выступая перед сторонниками, он напомнил, что выборы 2016 года стали "великим политическим сдвигом" и "определяющим моментом американской истории".

"Сегодня вечером я объявляю перед вами официально о старте кампании по избранию президентом США на второй срок", — сказал Трамп. Говоря о своих политических оппонентах, он подчеркнул: "Если вы хотите покончить с этой коррумпированной системой раз и навсегда, то приходите 3 ноября и голосуйте, голосуйте, голосуйте". "Один раз мы это сделали, и теперь повторим. И на этот раз мы доведем дело до конца", — добавил он.

Вице-президент Майк Пенс выразился более прямо: "Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа".

Трамп во время выступления отметил: "Я укрепил вооруженные силы, ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для всей Европы, это создало очень серьезную конкуренцию для России". "Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп", — добавил он. "Демократов не волнует Россия, их волнует только государственная власть", — констатировал Трамп.

Дональд Трамп объявил о желании переизбираться на второй срок в день своей инаугурации, 20 января 2017 года. Первую встречу со сторонниками он провел уже в феврале 2017 в городе Мельбурн, штат Флорида.

Напомним, до выборов президента США остается почти год, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз, и сайт "Сегодня" рассказал о кандидатах на пост президента США.

Также сайт представил возможных кандидатов на президентское кресло от республиканцев.

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