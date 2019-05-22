Трамп поедет в Ираландию
Президент и премьер-министр проведут переговоры в Шанноне 5 июня
Президент США Дональд Трамп 5 июня посетит с официальным визитом Ирландию и проведет встречу с ее премьер-министром Лео Варадкаром. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.
"Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп приняли приглашение Лео Варадкара посетить Ирландию, когда будут находиться в Европе в связи с официальным визитом в Великобританию, а также по случаю проведения мероприятий в Великобритании и Франции, посвященных празднованию 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Президент и премьер-министр проведут переговоры в Шанноне 5 июня", — отмечается в сообщении Белого дома.
Как проинформировала в апреле пресс-служба Букингемского дворца, президент США в период с 3 по 5 июня будет находиться в Великобритании с первым государственным визитом и его примет королева Елизавета II.
Трамп в июле прошлого года посещал Великобританию с трехдневным рабочим визитом, во время которого он провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и был принят на аудиенции у Елизаветы II. Пребывание президента США в Соединенном Королевстве тогда сопровождалось многочисленными акциями протеста против проводимой им политики.
Напомним, что принц Уэльский Чарльз согласился встретиться с Дональдом Трампом во время государственного визита президента США в Великобританию в начале июня.
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