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Трамп поедет в Ираландию

22 мая, 03:52

Президент и премьер-министр проведут переговоры в Шанноне 5 июня

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп 5 июня посетит с официальным визитом Ирландию и проведет встречу с ее премьер-министром Лео Варадкаром. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп приняли приглашение Лео Варадкара посетить Ирландию, когда будут находиться в Европе в связи с официальным визитом в Великобританию, а также по случаю проведения мероприятий в Великобритании и Франции, посвященных празднованию 75-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Президент и премьер-министр проведут переговоры в Шанноне 5 июня", — отмечается в сообщении Белого дома.

Как проинформировала в апреле пресс-служба Букингемского дворца, президент США в период с 3 по 5 июня будет находиться в Великобритании с первым государственным визитом и его примет королева Елизавета II.

Трамп в июле прошлого года посещал Великобританию с трехдневным рабочим визитом, во время которого он провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и был принят на аудиенции у Елизаветы II. Пребывание президента США в Соединенном Королевстве тогда сопровождалось многочисленными акциями протеста против проводимой им политики.

Напомним, что принц Уэльский Чарльз согласился встретиться с Дональдом Трампом во время государственного визита президента США в Великобританию в начале июня.

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Тег Ирландия, США, премьер, поездка, Трамп

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ТАСС

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