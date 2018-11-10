"Трамп понял, что улучшить отношения с Россией нереально": интервью с американским политологом

В США прошли промежуточные выборы в Конгресс, в ходе которых демократы получили контроль над Палатой представителей, а республиканцы укрепили контроль над Сенатом. На выборах губернаторов больше республиканских победителей, но несколько важных побед есть и у демократов.

О том, как возросли шансы Дональда Трампа выиграть президентские выборы в 2020 году, какой будет его внешняя политика и что нужно делать Украине для вступления в НАТО, в интервью сайту "Сегодня" рассказал американский политтехнолог и политический эксперт, кандидат наук по политологии Джейсон Смарт.

Джейсон Смарт. Фото: скриншот видео UATV English





- Можно ли считать промежуточные выборы в США победой Дональда Трампа, сам президент США говорит о победе?

- Да, это победа Трампа и его партии. Обычно, когда есть первые промежуточные выборы, партия президента проигрывает выборы в Палату представителей. Это было при Обаме, это было при Клинтоне. Для Трампа не страшно и не важно, что он проиграл Палату представителей. Важно же то, что он выиграл еще несколько мест в Сенате. То есть, его большинство в Сенате стало еще больше, Трампу это очень на руку. Поэтому сейчас можно действительно говорить, что мы видели победу Трампа.

- Если смотреть на эти промежуточные выборы, какие шансы кандидата от демократов выиграть выборы у Трампа?

- Сейчас наиболее вероятно, что Трамп выиграет выборы президента. У него рейтинг где-то 45%. Для президента США это хороший рейтинг, это лучше, чем было у Барака Обамы, когда он стал президентом второй раз.

- Почему это так?

- Потому что улучшилась ситуация в экономике США. Экономика на подъеме, люди живут лучше, я имею в виду простых американцев. Для них это важно. Это как и в любой стране. Так как они лучше живут, то они будут лучше голосовать за него.

- Относительно высокая цена на нефть и нефтепродукты не влияет на рейтинг Трампа?

- У нас экономика, слава Богу, не такая, как у России, где все зависит от нефти и нефтепродуктов. Наша экономика очень разная, есть разные сектора. Сегодня в Америке растет вся экономика, это играет на рейтинг Трампа. Цена нефти это очень важно, но далеко еще не все для экономики США и для граждан.

- А насколько американские экономисты, эксперты связывают экономический подъем с Трампом, а не с действиями предыдущей администрации?

- Есть разные мнения, но важно то, что большинство людей связывают ситуации в экономике именно с действующим президентом. Что делает Трамп – это не так и важно, экономика работает сама по себе. Как мыслит простой американец? Как украинец и весь остальной мир: хороший президент – экономика растет, плохой президент – стагнация и падение. Рейтинг повторяет экономический цикл. Это влияет на рейтинг.

- Насколько вероятны изменения внешней политики Трампа, у него уже намечена политика по отношению к России, КНР, Ирану, может ли он теперь действовать резко, менять стиль, направления?

- Не думаю, что будет что-то другое. Он будет продолжать работу в том же направлении. Это касается как внутренней, так и особенно внешней политики. Трамп будет демонстрировать нам дружбу с Северной Кореей и дальше. Когда он начал вводить новые санкции против России и Ирана, он показал, что он сильный лидер. Поэтому и здесь я не ожидаю послаблений для Тегерана и Москвы.

- США будут вводить санкции против России по делу об отравлении в Солсбери. Однако до конца некоторые вещи непонятны, что именно будут делать США дальше?

- Думаю, у Трампа действительно были планы, я бы даже сказал, мечта улучшить отношения с Россией. Но потом он понял, что это нереально. Во-первых, Конгресс действительно все контролирует, серьезно взялся за Россию, вводит новые санкции. Во-вторых, Трамп понимает, что антирейтинг России в США очень большой. Все прекрасно понимают, что Россия воюет против Украины. Все понимают, что Россия убивает людей по всему миру. Это все дискредитируют Путина. Американцы хотят жестких реакций на действия России.

- А против Ирана? С чем связан возврат к санкционной политике?

- Потому что Иран спонсирует терроризм по всему миру, в том числе в Афганистане. Это для США важно.

- Как Трамп будет действовать в Афганистане, как вообще красиво оттуда выйти, чтобы вывести все войска и не обрушить ситуацию?

Я думаю самый плохой вариант сейчас – просто выйти. Тогда там останется хаос, терроризм будет расти, режимы, которые там могут возникнуть, будут экспортировать террор. Важно выйти так, чтобы была стабильность. Это сложно.

- Как бы Вы оценили отношение к Украине в США?

- Есть усталость от Украины. Люди в США устали читать о коррупции. Для американцев это сложно читать, это порождает большой негатив. Но американцы хотят всего наилучшего для Украины.

- Как я понимаю, НАТО является стратегической целью Украины. Что нужно делать, чтобы быть интересными для НАТО и США в этом плане?

- Бороться с коррупцией и менять свою внутреннюю систему как в экономике, так в политике. Это будет подогревать интерес Америки поддерживать Украину. Успешные страны легче поддерживать.

- Могут ли как-то кардинально поменяться отношения между США и Европой при Трампе?

- Не думаю. Европе нужна экономика США и нужны американские вооружённые силы. Думаю, в этом плане ничего стратегически не поменяется. У всех стран Европы есть интерес поддерживать близкие отношения с Америкой.