Трамп "поздравил" американцев с годовщиной расследования дела о российском вмешательстве

Президент США Дональд Трамп в шутку "поздравил" всех американцев с годовщиной расследования утверждений о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и сговоре предвыборного штаба Трампа с Москвой. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Поздравляю, Америка, мы вступили во второй год самой великой в американской истории охоты на ведьм. И все еще никаких доказательств сговора или препятствования правосудию. Единственным сговором был тот, который организовали демократы, которые не смогли добиться победы на выборах, несмотря на потраченные деньги", – написал Трамп.

Ранее сообщалось, что команда юристов президента США Дональда Трампа рассматривает возможность его допроса специальным прокурором ФБР Робертом Мюллером в рамках расследования о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году, сообщает в понедельник NBC News со ссылкой на три источника.

По данным телеканала, внутренние дискуссии юристов Трампа по этим вопросам начались в конце октябре после выдвижения обвинений экс-главе предвыборной кампании американского президента Полу Манафорту.

В настоящее время в США ведут серию расследований дела о том, была ли координация действий между предвыборным штабом Трампа и Россией перед американскими президентскими выборами 2016 года. Одно из них ведет спецпрокурор Мюллер.

Трамп регулярно называет это дело фальшивкой и обвиняет многие крупные американские СМИ в распространении не соответствующих действительности новостей о его работе на посту главы государства.