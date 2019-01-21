Трамп пожаловался на отсутствие глобального потепления в США
Американский лидер из-за снегопадов пожелал, чтобы в США пришло немного глобального потепления
Президент США Дональд Трамп пожаловался на отсутствие глобального потепления в стране на фоне сильных снегопадов.
Об этом Трамп написал в Twitter.
"Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов. Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!" – говорится в сообщении президента США.
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Напомним, Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижской климатического соглашения 1 июня.
Американский президент считает, что соглашение слишком мягкое относительно ведущих загрязнителей – Китая и Индии. В то же время, соглашение ставит под угрозу промышленность США.
Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала исторической ошибкой решение американского президента Дональда Трампа вывести США из Парижского климатического соглашения.
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