Трамп пожаловался на отсутствие глобального потепления в США

Американский лидер из-за снегопадов пожелал, чтобы в США пришло немного глобального потепления

Фото: AFP

Трамп пожаловался на отсутствие глобального потепления в США //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4f2/058/5c44f20583747.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4f2/058/5c44f20583747.jpg 2019-01-21T00:09:00+02:00 США Американский лидер из-за снегопадов пожелал, чтобы в США пришло немного глобального потепления

Президент США Дональд Трамп пожаловался на отсутствие глобального потепления в стране на фоне сильных снегопадов.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов. Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!" – говорится в сообщении президента США.

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Напомним, Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижской климатического соглашения 1 июня.

Американский президент считает, что соглашение слишком мягкое относительно ведущих загрязнителей – Китая и Индии. В то же время, соглашение ставит под угрозу промышленность США.

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала исторической ошибкой решение американского президента Дональда Трампа вывести США из Парижского климатического соглашения.

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