Переговоры с Китаем продвигаются очень хорошо, - сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп / Фото: AFP

Трамп позитивно оценил ход американо-китайских торговых переговоров https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-07-31T02:49:01+03:00 США Переговоры с Китаем продвигаются очень хорошо, - сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем идут хорошо.

"Переговоры с Китаем продвигаются очень хорошо", — сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Вирджиния.

Трамп пояснил, что Вашингтон и Пекин либо заключат "прекрасную сделку", либо "не заключат соглашение вообще". "Китай очень хочет заключить со мной сделку, но мне решать, буду ли я это делать, не им", — добавил Трамп.

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Президент США также заявил, что введенные США пошлины на китайские товары оказали значительное негативное влияние на экономику КНР. "У них был худший год за 27 лет, у них был ужасный год из-за пошлин. Многие компании уходят из Китая", — сказал президент. По его словам, у экономики США при этом все "феноменально хорошо".

Напомним, перед началом раунда торговых переговоров в мае, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению. Трамп подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не будет.

Ранее специалисты отмечали, что обострение торговой войны с США может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, в которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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