Трамп пригрозил заблокировать работу правительства США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что может прекратить работу правительства страны, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ. Об этом он написал в Twitter.

"Я буду готов к "шатдауну" правительства, если демократы не дадут нам голосов за безопасность границ, включая и Стену! Необходимо избавиться лотереи, системы ловить и отпускать и, наконец, перейти к системе иммиграции на основе качества! Нам нужны хорошие люди, приезжающих в нашу страну! ", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп направил в Конгресс США бюджетный запрос на более 4 триллионов долларов, в том числе и для строительства "великой стены" на границе с Мексикой и наращивание военной мощи.

Как известно, США собираются возвести стену длиной 509 километров, а также укрепить уже существующее заграждение длиной 655 километров. На эти цели Администрация Трампа собирается выделить 18 миллиардов долларов, а общие расходы на возведение объекта должны составить около 33 миллиардов долларов.

Напомним, что в сентябре 2017 года США начали строительство прототипа стены на границе с Мексикой недалеко от Сан-Диего.