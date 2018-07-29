Трамп пригрозил заблокировать работу правительства США

Сегодня, 19:10

По мнению президента, демократы должны поддержать законопроект об охране границ 

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что может прекратить работу правительства страны, если Демократическая партия не проголосует за законопроект об охране границ. Об этом он написал в Twitter.

"Я буду готов к "шатдауну" правительства, если демократы не дадут нам голосов за безопасность границ, включая и Стену! Необходимо избавиться лотереи, системы ловить и отпускать и, наконец, перейти к системе иммиграции на основе качества! Нам нужны хорошие люди, приезжающих в нашу страну! ", – говорится в сообщении. 

Напомним, ранее президент Дональд Трамп направил в Конгресс США бюджетный запрос на более 4 триллионов долларов, в том числе и для строительства "великой стены" на границе с Мексикой и наращивание военной мощи.

Как известно, США собираются возвести стену длиной 509 километров, а также укрепить уже существующее заграждение длиной 655 километров. На эти цели Администрация Трампа собирается выделить 18 миллиардов долларов, а общие расходы на возведение объекта должны составить около 33 миллиардов долларов.

Напомним, что в сентябре 2017 года США начали строительство прототипа стены на границе с Мексикой недалеко от Сан-Диего.
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