Трамп прокомментировал увольнение Тиллерсона: "Он станет намного счастливее"

Трамп отметил, что его мнение и точка зрения Тиллерсона различались по ряду вопросов международной политики США

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 марта, заявил, что лично принял решение об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона, о чем сообщает агентство Associated Press.

Президент подчеркнул, что с Тиллерсоном "в течение долгого времени неоднократно обсуждал (вопрос отставки – Ред.)" и отметил, что его мнение и точка зрения госсекретаря различались по ряду вопросов международной политики США, например, по сделке с Ираном.

Трамп добавил, что, по его мнению, Тилерсон "станет теперь намного счастливее".

Президент США уже предложил на пост госсекретаря кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. А место ушедшего главы ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Теперь новые кандидатуры, предложенные Трампом, должен утвердить Конгресс США.

Любопытно, что в декабре 2017-го президент назвал фейковыми новости об уходе Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. "Он не уходит, хотя мы и не сходимся во мнениях в некоторых вопросах", – отмечал уверял тогда Трамп.