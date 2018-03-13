Трамп прокомментировал увольнение Тиллерсона: "Он станет намного счастливее"

Сегодня, 16:46

Трамп отметил, что его мнение и точка зрения Тиллерсона различались по ряду вопросов международной политики США

Тиллерсон и Трамп. Фото: AFP
Тиллерсон и Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 марта, заявил, что лично принял решение об отставке госсекретаря  Рекса Тиллерсона, о чем сообщает агентство Associated Press.

Президент подчеркнул, что с Тиллерсоном "в течение долгого времени неоднократно обсуждал (вопрос отставки – Ред.)" и отметил, что его мнение и точка зрения госсекретаря различались по ряду вопросов международной политики США, например, по сделке с Ираном.

Трамп добавил, что, по его мнению, Тилерсон "станет теперь намного счастливее".

Президент США уже предложил на пост госсекретаря кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. А место ушедшего главы ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Теперь новые кандидатуры, предложенные Трампом, должен утвердить Конгресс США. 

Любопытно, что в декабре 2017-го президент назвал фейковыми новости об уходе Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. "Он не уходит, хотя мы и не сходимся во мнениях в некоторых вопросах", – отмечал уверял тогда Трамп.
США, Трамп, Тиллерсон
Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Рекс Тиллерсон. Коллаж: "Сегодня" (фото: Pixabay, AFP)

Увольнение Тиллерсона ударило по курсу доллара

Сегодня, 16:11

Рыночные аналитики заговорили о "хаосе в Белом доме"

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Отравление экс-сотрудника ГРУ Скрипаля: Трамп сделал важное заявление

Сегодня, 16:01

По его словам, этот инцидент угрожает дальнейшим осложнением отношений между Россией и Западом
Загрузка...

США

Джина Хаспел. Фото: twitter.com/HaspelGina

Директором ЦРУ впервые станет женщина

Сегодня, 15:30

До настоящего времени Джина Хаспел занимала должность заместителя главы ведомства

США

Фото: AFP

Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря

Сегодня, 15:13

Вместо него эту должность получит директор ЦРУ

США

фото AFP

США согласны с обвинениями в адрес России в отравлении Скрипаля - Тиллерсон

Сегодня, 04:01

Он также подчеркнул, что ответственные за это преступление — и исполнители, и заказчики - должны столкнуться с серьезными последствиями

США

фото AFP

Трамп продлил санкции против Ирана еще на год

Сегодня, 03:39

Речь не идет о санкциях, снятых с Ирана в рамках соглашения по ядерной программе  

США

Фото из открытых источников

В Конгрессе не нашли доказательств сговора РФ и Трампа

Сегодня, 03:01

Республиканцы в Конгрессе США завершили расследование о связях Трампа с РФ  

США

фото AFP

Трамп назвал условие выхода США из иранской ядерной сделки

Вчера, 03:43

По словам президента США, страны ЕС предлагают только "косметические "изменения в соглашении с Ираном
Загрузка...