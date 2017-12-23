Трамп рассказал, чем займется во время рождественских каникул

Сегодня, 01:03

Перед вылетом во Флориду глава государства подписал в Белом доме ряд законов

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу "очень серьезно работать" во время рождественских каникул и пристально следить за ситуацией с КНДР и террористической группировкой "Исламское государство*".

Перед вылетом во Флориду глава государства подписал в Белом доме ряд законов. Общаясь после этого с журналистами, он пообещал "очень серьезно работать во время каникул".

"У нас очень много серьезных вопросов, которые будем обсуждать, включая КНДР и ИГ", — сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что американские военные освободили от боевиков ИГИЛ "практически все" районы Сирии и Ирака.

"Как вы знаете, мы добились огромных успехов в Сирии и Ираке. Мы освободили практически все территории, захваченные (провозглашенным боевиками) "халифатом" в Сирии. То же самое касается Ирака", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Также он подчеркнул, что "огромные успехи были достигнуты в Афганистане" после его речи в августе по стратегии США в этой стране.

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Напомним, 7 декабря министерство обороны РФ объявило о полной победе в Сирии над террористами из группировки "Исламское государство", в результате чего вся страна "полностью освобождена". Российский президент Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, объявил о выводе большей части войск из Сирии, где они находились с осени 2015 года, поддерживая правительственные отряды Башара Асада.

Между тем, официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что США не видят значительного вывода российских войск из Сирии, несмотря на соответствующие заявления.

"Никакого значимого снижения численности войск после того, как Россия заявила о планируемом отбытии их из Сирии, не произошло", – сказал Рэнкин-Гэллоуэй.
США, Рождество, каникулы, Трамп, заявления
Источник:

РИА Новости

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