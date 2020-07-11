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Трамп рассказал, как нейтрализовал российскую "фабрику троллей"

11 июля, 08:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

США нанесли удар по кибер-возможностям России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в 2018 году он санкционировал скрытую кибератаку против российского Агентства интернет-исследований, известное как "фабрика троллей", против которого в Штатах велось расследование из-за вмешательства в выборы, сообщает The Washington Post.

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На вопрос, начал ли он атаку, Трамп ответил: "Верно".

Трамп заявил, что действовал на основании информации, которую ему предоставили о вмешательстве России в американские выборы, нанося удар по ее кибер-возможностям.

"Послушайте, мы остановили это", – сказал президент.

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О кибератаке ранее сообщалось в The Post, но Трамп никогда официально не подтверждал ее до сих пор. Высокопоставленные чиновники США также подтвердили, что атака произошла и была эффективной, что привело к отключению Агентства интернет-исследований.

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Трамп поднял киберкомандование США до статуса объединенного командования в 2017 году и дал ему новые полномочия для проведения наступательных киберопераций в 2018 году. Похоже, что кибератака была первой, которая была призвана сорвать попытки Москвы вмешаться в выборы в США.

Ранее сообщалось, что 13 гражданам России предъявлено обвинение по делу о российском вмешательстве в выборы президента США, среди них – приближенный к президенту РФ человек Евгений Пригожин ("повар Путина"). Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

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Россия США Дональд Трамп кибератака фабрика троллей

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