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Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20: видео

30 июня, 04:03

Американский президент подшутил над беном Сальманом

Фото: AFP

СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.

Видеозапись выложена на портале "Хабр аль-Аджиль".

На кадрах видно, как Трамп, идя к своему месту на саммите G20, слегка тронул за плечо наследного принца, который сидел к нему спиной.

фото: AFP

В ответ на это Бен Сальман повернулся в ту сторону, откуда почувствовал хлопок, однако никого не увидел: Трамп, не задерживаясь, прошел дальше.

Тогда принц в недоумении повернул голову в другую сторону, где на него посмотрел и кивнул Трамп.

Ранее американский комик разыграл Трампа по телефону, представившись сенатором.

Напомним, в Киеве парни разыграли похищение для друга.

Также мы писали, что жительница польского города Чеховице-Дзедзице чуть не лишилась головы из-за розыгрыша подруги.

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Тег видео, розыгрыш, принц, G20, Трамп, Саудовская Аравия, саммит G20

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