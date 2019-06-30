Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20: видео
Американский президент подшутил над беном Сальманом
СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.
Видеозапись выложена на портале "Хабр аль-Аджиль".
На кадрах видно, как Трамп, идя к своему месту на саммите G20, слегка тронул за плечо наследного принца, который сидел к нему спиной.
фото: AFP
В ответ на это Бен Сальман повернулся в ту сторону, откуда почувствовал хлопок, однако никого не увидел: Трамп, не задерживаясь, прошел дальше.
Тогда принц в недоумении повернул голову в другую сторону, где на него посмотрел и кивнул Трамп.
Ранее американский комик разыграл Трампа по телефону, представившись сенатором.
Напомним, в Киеве парни разыграли похищение для друга.
Также мы писали, что жительница польского города Чеховице-Дзедзице чуть не лишилась головы из-за розыгрыша подруги.
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