Трамп усложнит въезд в США ради родов ребенка: подробности

Фото: themarcelphotography.com

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена в ближайшие дни ввести ограничения направленные на борьбу с родильным туризмом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации Трампа.

Речь идет об ужесточении правил выдачи туристических виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал 14-я поправку к Конституции, которая закрепила предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории Штатов. Это положение Трамп называет магнитом для нелегальной миграции.

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Администрация Трампа собирается сделать родильный туризм более сложным. Предполагается, что сотрудники Госдепартамента смогут отказывать в выдаче документа, если посчитают, что заявитель планирует въехать в страну, чтобы добиться гражданства для ребенка. В администрации Трампа считают, что специалисты по выдаче виз обладают достаточной квалификацией, чтобы распознать такие намерения.

"Эти изменения направлены на устранение рисков национальной безопасности и правоприменения, связанных с "родильным туризмом", включая криминальную деятельность в этой индустрии", – сказал один из источников.

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По оценкам Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождается примерно 33 тысячи детей иностранцев.

Ранее новости "Сегодня" писали, богатые украинки все чаще отправляются рожать за океан. Так в 2018 году в США родилась дочь на тот момент министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Напомним, мы писали, во сколько обойдется украинкам родить ребенка в США.

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