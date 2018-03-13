Трамп решил назначить Помпео новым госсекретарем: появилась реакция Сената США

Сегодня, 18:54

Комитет Сената США по иностранным делам ожидает проведения слушаний по назначению Помпео в апреле

Майк Помпео. Фото: twitter.com/RT_America
Майк Помпео. Фото: twitter.com/RT_America

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по иностранным делам в апреле будет рассматривать кандидатуру директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео на должность государственного секретаря США. Об этом говорится в заявлении председателя комитета Боба Коркера относительно намерения президента США Дональда Трампа назначить Помпео госсекретарем США, размещенном на его сайте.

"Я утром провел очень хорошую беседу с директором Помпео, и с нетерпением ожидаю встречи с ним в ближайшее время", – сообщил Коркер.

"Как я довел до сведения президента, комитет рассмотрит назначение Помпео как можно скорее", – добавил он.

"Я также хочу поблагодарить Рекса Тиллерсона за его неутомимую службу нашей стране в должности государственного секретаря. Мы имели очень хорошие рабочие отношения, и я желаю ему всего наилучшего в его будущих усилиях", – подчеркнул Коркер.

Кроме того, в его заявлении сказано, что комитет Сената США по иностранным делам ожидает проведения слушаний по назначению Помпео в апреле.

В январе 2017 года Помпео был утвержден в должности директора ЦРУ путем голосования – 66 голосов за назначение, против – 32.

Напомним, Трамп решил назначить директора ЦРУ Помпео новым госсекретарем США вместо Рекса Тиллерсона.

Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности относительно ядерного соглашения по Ирану.
США, Трамп, сенат, помпео
Источник:

УНИАН

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