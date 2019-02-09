Трамп считает, что КНДР под руководством Ким Чен Ына станет "экономическим локомотивом"
По словам Трампа, Ким Чен Ын может удивить немногих, но не его
Возглавляемая Ким Чен Ыном КНДР с нынешним руководством станет "великим экономическим локомотивом". Уверенность в этом выразил в пятницу президент США Дональд Трамп в "Твиттере".
"Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет великим экономическим локомотивом. Он может удивить немногих, но не удивит меня, потому что я знаю его и прекрасно понимаю, на что он способен", — написал американский лидер.
По его словам, "Северная Корея станет ракетой другого плана — экономической!"
Ранее южнокорейский телеканал Кей-би-эс сообщил, что КНДР может демонтировать ядерные объекты в Йонбёне, допустить в страну международных инспекторов и ликвидировать межконтинентальные баллистические ракеты. В качестве ответного шага Вашингтон может открыть в Пхеньяне пункт связи, возобновить оказание гуманитарной помощи и подписать соглашение об официальном окончании Корейской войны. В свою очередь японская газета "Асахи" проинформировала, что Трамп готов санкционировать возобновление экономического сотрудничества между Севером и Югом Кореи и пойти на другие уступки Пхеньяну, если на встрече во Вьетнаме 27–28 февраля Ким Чен Ын согласится на серьезные шаги в частичной ликвидации ракетного и ядерного комплексов его страны.
12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США — КНДР. Главы государства приняли на этой встрече совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.
В пятницу хозяин Белого дома сообщил, что встретится в Ханое с северокорейским лидером 27–28 февраля.
Накануне Ким Чен Ын в новогоднем обращении поставил условие США. Глава КНДР намекнул, что возможно страна найдет иной выход из ситуации, если США будут слишком настойчивы.
Ранее в КНДР заявляли, что Вашингтон должен прекратить угрожать КНДР ядерным оружием. Денуклеаризация Корейского полуострова предусматривает ликвидацию оружия массового уничтожения не только на севере полуострова, но и на его юге, заявили в КНДР, имея в виду дислоцированные в Южной Корее американские войска, предоставившие этой стране свой "ядерный зонтик".
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