Трамп со шпаргалкой и оружие для учителей: 5 главных последствий стрельбы во Флориде

Сайт "Сегодня" собрал для вас самые резонансные события, произошедшие после трагедии в одной из школ во Флориде.

Убийце 17-ти человек грозит смертная казнь

Сторона обвинения в деле 19-летнего стрелка Николаса Круза, который на прошлой неделе лишил жизни 17 человек в старшей школе штата Флорида, предполагает смертельный приговор нападающему, в то время как адвокаты просят ограничиться пожизненным заключением. 19-летний подозреваемый был готов признать вину, если прокуроры согласятся не на смертный приговор, а на пожизненное заключение без возможности пересмотра об освобождении.

Российские тролли разжигают тему оружия в США

На следующий день после смертельной стрельбы в школе Флориды социальную сеть Twitter захлестнула волна сообщений от связанных с Россией ботов о насилии с использованием оружия. В топ хэштегов и тем вошли #Parkland (Паркленд), #guncontrolnow (контроль за оборотом оружия сейчас), #Florida (Флорида) и #guncontrol (контроль за оборотом оружия), а также Nikolas (Николас) – имя обвиняемого стрелка. Все топовые фразы были связаны с трагедией: школьная стрельба, контроль за оружием, средняя школа, школа Флориды.

Полуавтоматическая винтовка AR-15 стала бить рекорды продаж

Полуавтоматическая винтовка AR-15, которую использовал расстрелявший школьников Николас Круз в средней школе Паркленда в штате Флорида, стала бестселлером на местной ярмарке оружия. Власти штата выяснили, что флоридский стрелок купил оружие абсолютно легально, у лицензированных продавцов, когда ему исполнилось 18.

Трамп собирается раздать учителям оружие

В Белом Доме решали как защитить американских детей и предотвратить трагедии в будущем. Подростки требуют усилить контроль за продажей оружия. Зато Трамп предлагает вооружить – учителей. Преподавателям президент США предлагает пройти специальные курсы – как обращаться с оружием. А на работу охранниками школ брать бывших военных. Все время, пока Трамп общался с родителями учеников, он подглядывал в записи. Фотографу издания Washington Post удалось снять их крупным планом. Один из пунктов напоминает американскому президенту время от времени говорить, что он слышит собеседников.

"Лежачий протест" под Белым домом

Студенты устроили "лежачий протест" у Белого дома в Вашингтоне, требуя от президента и Конгресса США ужесточения контроля над оборотом оружия в стране. Студенты держали плакаты с надписями "Любите детей, а не оружие" и "Нам нужны действия", пока один из участников зачитывал имена погибших.























