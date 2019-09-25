Трамп создал платную группу для борьбы против импичмента

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Президент США Дональд Трамп создал специальную группу по защите от импичмента, в которую может вступить любой желающий, заплатив лишь минимум пять долларов. Об этом говорится в распространенном сообщении избирательного штаба республиканца.

"Сейчас более 150 демократов Палаты представителей поддерживают импичмент. Мы не можем позволить этим омерзительным и безосновательным нападкам продолжаться. Эти утверждения об импичменте не имеют никакого отношения к президенту — демократы извлекают выгоду из замалчивания и запугивания его сторонников. Мы больше не будем этого терпеть, именно поэтому президент Трамп создает специальную группу по защите от импичмента", — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "эта специальная группа будет состоять только из самых преданных сторонников президента Трампа". Для этого необходимо лишь пройти по ссылке и заплатить минимум пять долларов в качестве пожертвования на деятельность избирательного штаба президента. "Пожалуйста, заплатите пять долларов, чтобы вступить в нашу специальную группу по защите от импичмента", — отмечается в заявлении. На сайте избирательного штаба предлагается также внести пожертвование в размере 15, 20 и 45 долларов. В качестве члена этой группы, как указывается, сторонники будут "защищать президента от необоснованных и омерзительных нападок" демократов.

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Штаб также опубликовал письмо Трампа к своим сторонникам в связи с созданием группы и началом процедуры импичмента в контролируемой демократами Палате представителей Конгресса США. "Это только начало еще одной отвратительной „охоты на ведьм" против меня, и мы должны сопротивляться больше и сильнее, чем когда-либо прежде. С целью дать отпор мы только что создали специальную группу по защите от импичмента. Нервозная Нэнси Пелоси зашла слишком далеко, все будет становиться только хуже. Чем ближе мы к выборам 2020 года, тем более злобные будут их атаки против моей администрации", — отметил Трамп.

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Напомним, Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Видео: Reuters

Сам президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания представителей Демократической партии США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампаиспортили важный день на Генассамблее ООН.

Видео: Reuters

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