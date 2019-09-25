Трамп создал платную группу для борьбы против импичмента

Президент США Дональд Трамп создал специальную группу по защите от импичмента, в которую может вступить любой желающий, заплатив лишь минимум пять долларов. Об этом говорится в распространенном сообщении избирательного штаба республиканца.
"Сейчас более 150 демократов Палаты представителей поддерживают импичмент. Мы не можем позволить этим омерзительным и безосновательным нападкам продолжаться. Эти утверждения об импичменте не имеют никакого отношения к президенту — демократы извлекают выгоду из замалчивания и запугивания его сторонников. Мы больше не будем этого терпеть, именно поэтому президент Трамп создает специальную группу по защите от импичмента", — говорится в заявлении.
В нем отмечается, что "эта специальная группа будет состоять только из самых преданных сторонников президента Трампа". Для этого необходимо лишь пройти по ссылке и заплатить минимум пять долларов в качестве пожертвования на деятельность избирательного штаба президента. "Пожалуйста, заплатите пять долларов, чтобы вступить в нашу специальную группу по защите от импичмента", — отмечается в заявлении. На сайте избирательного штаба предлагается также внести пожертвование в размере 15, 20 и 45 долларов. В качестве члена этой группы, как указывается, сторонники будут "защищать президента от необоснованных и омерзительных нападок" демократов.
Штаб также опубликовал письмо Трампа к своим сторонникам в связи с созданием группы и началом процедуры импичмента в контролируемой демократами Палате представителей Конгресса США. "Это только начало еще одной отвратительной „охоты на ведьм" против меня, и мы должны сопротивляться больше и сильнее, чем когда-либо прежде. С целью дать отпор мы только что создали специальную группу по защите от импичмента. Нервозная Нэнси Пелоси зашла слишком далеко, все будет становиться только хуже. Чем ближе мы к выборам 2020 года, тем более злобные будут их атаки против моей администрации", — отметил Трамп.
Напомним, Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Об этом объявила во вторник спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
Сам президент США Дональд Трамп заявил, что высказывания представителей Демократической партии США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампаиспортили важный день на Генассамблее ООН.
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