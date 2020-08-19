Трамп заявил, что будет баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что не остановится на втором президентском сроке, который собирается выиграть у своего конкурента от демократов Джо Байдена.

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Об этом президент Соединенных Штатов заявил во время выступления перед избирателями в городе Ошкош, штат Висконсин, передает CNN.

"Мы выиграем следующие четыре года. А после этого мы пойдем на еще четыре года, потому что они вмешивались в мою кампанию. Мы должны повторить эти четыре года", – заявил Трамп.

Издание напоминает, что баллотироваться на третий срок в США запрещает Конституция, но если Трамп проиграет выборы-2020, то теоретически может повторить попытку в 2024 году.

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Избирательная кампания на выборах президента США вступает в решающую стадию. Противостояние же между Трампом и Байденом длится гораздо дольше, нежели официальная кампания. Какой президент США для Украины будет выгоднее, читайте в статье "Сегодня".

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