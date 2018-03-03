Тучи нависли над Оскаром: красную дорожку экстренно спасают

Чтобы хоть издалека увидеть своих кумиров, тысячи фанатов съезжаются на Оскар со всего мира

В Лос-Анджелесе, где завтра будут раздавать статуэтки кинозвездам, идут дожди. Пришлось экстренно спасать красную дорожку – накрывать ее пленкой.

В Голливуде последние примерки смокингов и платьев, финальный выбор бабочек и ювелирных украшений. У кинозвезд остается всего день для подготовки к главному выходу года. Четвёртого марта состоится юбилейная церемония Оскара.

Ровно 90 лет назад всё началось в этом четырехзвездочном отеле в Лос-Анджелесе. Тогда церемония длилась всего 15 минут. А входной билет на нее стоил 5 долларов. Теперь на церемонию ни за какие деньги не попасть, если не имеешь отношения к киноиндустрии.

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Исключением стал только прошлый год, когда ведущий Джимми Киммел завел в зал группу туристов.

Конечно, это не было экспромтом комика. Ведь план церемонии расписан поминутно и заранее. Но не исключено, что и на этот раз группа сценаристов подготовила сюрпризы. Да и ведущий будет тот же.

Красную дорожку уже расстелили. В день вручения статуэток это место возьмут в плотное кольцо охраны, а пока тут могут прогуляться и туристы. Накануне прошел ливень, и многие переживают, как в такую погоду выйдут звезды?

На воскресенье синоптики обещают хорошую погоду. Интригой остается только: продолжат ли актрисы свой протест против сексуальных домогательств в киноиндустрии. Придут на церемонию в черных платьях или станут блистать в шикарных нарядах от знаменитых дизайнеров.

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Чтобы хоть издалека увидеть своих кумиров, тысячи фанатов съезжаются на Оскар со всего мира. За эти несколько дней Лос-Анджелес на отелях, ресторанах и сувенирах зарабатывает около 130 миллионов долларов. Не потратив ни копейки, вы можете посмотреть главное событие Голливуда на телеканале Украина. В прямом эфире в ночь на 5 марта.