Турции не следует покупать российские зенитные ракетные системы С-400 – Госдеп

РФ получила задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию

Власти США считают, что Турции как члену НАТО не следует приобретать у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, – передает ТАСС.

Ей задали вопрос о позиции властей США в связи с заявлениями турецкой стороны о желании получить первые батареи российских зенитных ракетных систем в 2019 году, а не в 2020, как было запланировано ранее. В ответ она сообщила, что не может прокомментировать эту информацию, но отметила, что "наличие С-400 у таких союзников по НАТО, как Турция, вызывает в США озабоченность".

Науэрт также не ответила на вопрос, могут ли США ввести дополнительные санкции в отношении этих стран из-за поставок С-400, заявив, что ранее в Госдепартаменте дали понять, "какие действия могут вызвать введение санкций".

Отмечается, что в середине июня военно-дипломатический источник сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию. Решение Турции о приобретении С-400 связано со срочной необходимостью по защите страной своего воздушного пространства.

Сообщается, что Турция стала вторым после Китая заказчиком системы С-400, о подписании контракта было официально объявлено в сентябре 2017 года. Первоначально планировалось, что системы будут переданы турецкой стороне в начале 2020 года. Позже стало известно, что по просьбе Анкары поставки ускорят.

Ранее в Турции заявили, что покупают у России зенитные ракетные системы С-400, но этот вопрос закрыт. С таким заявлением выступил во вторник министр иностранных дел Турции Мевлют

Напомним, Россия разместила в Крыму второй дивизион С-400.