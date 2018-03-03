У львицы неожиданно выросла грива

18-летняя львица по кличке Бриджет живет в зоопарке Оклахома-Сити, США. 17 прошлых лет она ничем не отличалась от других львиц, однако неожиданно… отрастила вокруг шеи длинные волосы — небольшую гриву, которая обыкновенно растет у взрослых самцов львов. Об этом сообщает ScienceAlert.

В жизни Бриджет ничего не изменилось, а ветеринары зоопарка не могут понять, с чем связан такой резкий рост волос на шее львицы, произошедший с марта по ноябрь 2017 года. Например, ее сестра Тиа, которой тоже 18 лет, по‑прежнему лишена гривы.

У детенышей львов — как у мужских, так и у женских особей — нет гривы. Чаще всего у самцов она начинает расти лишь после первого года жизни, благодаря выработке гормона тестостерона.

Как уже отмечалось, аномалия, случившаяся с Бриджет, не единственный подобный случай. Так, в дикой природе встречались самки львов, у которых не только выросла грива, но и которые походили на самцов, в частности, своим поведением. В 2016 году специалисты изучили пять таких львиц из Ботсваны и нашли их более агрессивными, а также проявляющими брачное поведение самцов.

Amanda Sorenson/Oklahoma City Zoo

Возможно, пролить свет на данный феномен поможет исследование львицы по кличке Эмма из Национального зоопарка Южной Африки, у которой также выросла грива, в возрасте 13 лет. Ветеринары удалили ей яичники и сделали биопсию кожи.

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Яичники животного содержали только те клетки, что обычно обнаруживаются в тестикулах: таким образом, львица вырабатывала тестостерон. После того как Эмме удалили яичники, она потеряла и гриву (у кастрированного самца льва тоже со временем пропадает грива). Однако известно, что в прошлом львица родила детенышей: это значит, что ранее у нее были нормальные яичники.

Ветеринары пытаются понять, с чем связано развитие такой аномалии у Бриджет (она, к слову, тоже родила детенышей, в 2007 году). Специалисты зоопарка взяли кровь из хвоста львицы, чтобы посмотреть, не является ли это наследственным заболеванием (предполагается, что она может быть связана с львицами из Ботсваны, и возможно, что речь идет о генетической предрасположенности). Кроме того, ветеринары предполагают, что причиной изменения гормональной регуляции могла послужить, например, доброкачественная опухоль в районе надпочечников или гипофиза.

Впрочем, хотя причины пока остаются неизвестными, в зоопарке не волнуются за здоровье львицы: эта аномалия, по всей видимости, не снижает качество жизни животного.

Напомним, в сети появилось видео эпической схватки львицы с буйволом.

Ранее мы писали, что двух львов застукали в объятиях на глазах у самки. Фотограф Русс Бриджес из Ротерема запечатлел эту необычную ситуацию на фото.

Также напомним, что во Франции лев напал на дрессировщика: мужчине делали операцию пять часов. После нападения льва решили в цирке больше не держать – животное перевели в зоопарк.

А в ЮАР убили львов, сбежавших из заповедника.