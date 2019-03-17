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У погибшего в Вашингтоне экс-советника Путина судмедэксперты выявили перелом шеи

Сегодня, 00:43

Документ, состоящий из 149 страниц, подготовлен Офисом главного судебного медика

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников.
У погибшего в Вашингтоне экс-советника Путина судмедэксперты выявили перелом шеи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d7b/e3b/5c8d7be3bb547.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d7b/e3b/5c8d7be3bb547.jpg США Документ, состоящий из 149 страниц, подготовлен Офисом главного судебного медика

Бывший министр России по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, советник Владимира Путина Михаил Лесин, который погиб в Вашингтоне в 2015 году, мог получить перелом шеи чуть ниже линии челюсти "в момент смерти или незадолго до нее".

Об этом говорится в отчете, предоставленном Радио Свобода / Радио Свободная Европа (RFE / RL) городскими властями Вашингтона, пишет украинская служба Радио Свобода.

Документ, состоящий из 149 страниц, подготовлен Офисом главного судебного медика.

Отчет предоставлен согласно решению суда, который 14 февраля признал право Радио Свобода получить данные о смерти Лесина, согласно американскому закону о свободе доступа к информации.

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"В отчете говорится, что подъязычная кость Лесина (кость, имеет форму подковы и расположена под мышцей языка) была сломана. Также была сломана шея ниже челюсти, эта травма могла быть получена в момент смерти или перед ней. При этом в другом месте в документе утверждается, что шея могла быть сломана при вскрытии тела", – пишет Радио Свобода.

В отчете также сообщается, что в начале 2016 года (Лесин умер в ноябре 2015 года) ФБР рассматривало возможность начала расследование гибели бывшего министра: агенты Федерального бюро приняли участие в допросе свидетелей и изучении записей видеокамер отеля, где он умер.

Напомним, СМИ обнародовали подробности смерти бывшего министра печати РФ Михаила Лесина.

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Тег министр, Путин, смерть, советник, Лесин

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