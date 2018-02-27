У соучредителя Apple украли биткоины на большую сумму

Сегодня, 21:35

Стив Возняк стал жертвой кибермошенников

Стив Возняк. Фото: AFP
Стив Возняк. Фото: AFP

Соучредитель компании Apple Стив Возняк рассказал, что у него мошенническим образом выманили биткоинов на общую сумму 74 тысячи долларов.

Об этом сообщает Business Insider.

"У меня семь биткоинов украли мошенническим образом. Кто-то купил их у меня в интернете, используя кредитную карточку, а потом отменил оплату. Это было так легко! Это было сделано с украденного номера кредитной карты, и получить ее обратно невозможно", – рассказал Возняк.

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"Блокчейн определяет, кто имеет биткоины. Однако, это – не гарантия от мошенничества", – добавил он.

Возняк также рассказал, что продал все биткоины, кроме одного.

"Я не хотел ежедневно проверять цену... я продал все, кроме одного. Это было достаточно для эксперимента", – пояснил он.

Ранее сообщалсось, что соучредитель компании Apple Стив Возняк продал все свои запасы криптовалюты, как только цена поднялась до рекордных $20 тысяч.

Ранее мы писали, что Стив Возняк считает, что биткоин по целому ряду характеристик превосходит золото.
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