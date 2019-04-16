У Трампа готовят новые ограничения на въезд в США

Новые правила направлены на введение ограничений для стран, чьи граждане превышают срок пребывания в США

Фото: AFP

Администрация Белого дома рассматривает пакет новых ограничительных мер для заявителей на американские визы.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

"Президент Трамп и его высокопоставленные советники обсуждают правила, направленные на введение ограничений для стран, чьи граждане превышают срок пребывания (в США – ред.) по краткосрочным визам в рамках более широких усилий по внедрению новых способов уменьшить иммиграцию", – отмечается в сообщении.

По информации Министерства внутренней безопасности, пока в списке таких стран фигурируют граждане, которые массово нарушают сроки пребывания в Соединенных Штатах – из Нигерии, Чада, Эритреи, Либерии и Сьерра-Леоне. В этой связи в Вашингтоне намерены выставить условия правительствам этих стран в случае если ситуация не изменится, то в будущем срок гостевых виз будет сокращен, или их труднее будет получить.

Кроме того, сообщается, что Белый дом хочет ввести и другие правила, которые могут ввести новые ограничения, в частности, для студентов и инвесторов. В этом контексте речь идет, в том числе, о типах виз, известных как B1 или B2s, для пребывания на территории Соединенных Штатов.

Напомним, с кoнцa дeкaбря 2018 гoдa Миниcтeрcтвo внутрeннeй бeзoпacнocти CШA уcлoжнилo прoцeдуру прeдocтaвлeния визы – H-1B, получатели которой должны обладать высокой квалификацией и уровнем образования, как минимум, на уровне бакалавриата. Теперь компания-работодатель, которая ищет иностранных специалистов, должна регистрироваться в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS).

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США хочет получать информацию об именах пользователей в соцсетях от всех просителей американской визы.

Также ранее президент США Дональд Трамп призвал Конгресс США покончить с Диверсификационной визовой лотереей известной, как "зеленая карта". По его мнению, благодаря ей Соединенные Штаты получают "худших, кто есть в этих странах".

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