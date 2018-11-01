Убитые животные, порезанные шины: посол США рассказал, как Кремль "ломает" его

Джон Хантсман утверждает, что для любой приватной беседы с женой он вынужден идти в посольство – только там за ним не следят

Московская резиденция главы посольства США в России Джона Хантсмана – так называемый Спасо-Хаус – прослушивается, из-за чего американский дипломат не может обсуждать с супругой частные темы, находясь дома.

В интервью изданию Desert News посол заявил, что для любой приватной беседы с женой они вынуждены 10 минут идти в посольство, где есть этаж, специально оборудованный таким образом, чтобы быть непроницаемым для прослушки.

"За вами идут следом, за вами наблюдают, вас слушают не менее агрессивно, чем в любой другой стране, а для некоторых людей это означает, что очень агрессивно. Люди садятся за стол рядом с тобой, давая понять, что они там", – добавил дипломат.

При этом обычное подслушивание является не крайней мерой психологического давления на посла. По словам Хантсмана, злоумышленники доходят до убийств домашних животных, режут шины и оставляют вещи у него дома в его отсутствие.

"Психологически это копится, и вы начинаете чувствовать себя несколько уязвимо", – констатирует посол.

Напомним, что должность американского посла экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман занимает с сентября прошлого года.

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