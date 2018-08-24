Украинцы создают для американцев "умные дома"

Благодаря уникальной форме умного дома его можно взять с собой куда угодно

Для американцев разработали "умные дома". Такой дом знает о вас все: какую температуру вы предпочитаете и когда пора загружать стиральную машинку. Квартира сама очищает воду, тонирует окна, а хозяев распознает в лицо. А еще с ним можно путешествовать. Такое чудо в США создали украинцы. Заказов уже несколько тысяч, хотя официальная продажа чудо-домов еще даже не началась.

Умный дом не нужно подключать к сети. Электроэнергией его полностью обеспечат десятки солнечных батарей, установленных на крыше.

Энергии хватит, чтобы смотреть телевизор, стирать и готовить. За тем, чтобы все работало стабильно, проследит умная система.

Благодаря уникальной форме умного дома его можно взять с собой куда угодно. В автономном доме нет фундамента, поэтому поставить его можно в любом месте и переезжать чуть ли не еженедельно. Если вы захотите жить посреди большого города – приватность обеспечить очень просто. Надо только нажать на кнопку – и окна – уже затонированы.

Такой дом стоит 95 тысяч долларов.

Украинцы планируют создавать по одному такому дома в день в разной комлектации. Еще до официального запуска производства получили более одиннадцати тысяч заявок от американцев.

Ранее мы писали о системе "умный дом" в Украине.

Также мы писали о том, сколько стоит "умный дом" и что он умеет.