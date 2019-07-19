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Украинец обокрал Microsoft на десять миллионов долларов: подробности

19 июля, 11:36

25-летний гражданин Украины Владимир Квашук участвовал в тестировании онлайн-платформы розничной торговли Microsoft

Иллюстрация
Иллюстрация.

Бывшего сотрудника корпорации Microsoft обвинили в краже 10 миллионов долларов в цифровой валюте, сообщает MarketWatch.

По заявлению прокурора США в Сиэтле, 25-летний гражданин Украины Владимир Квашук участвовал в тестировании онлайн-платформы розничной торговли Microsoft.

Он обвиняется в краже цифровой валюты, такой как подарочные карты, которые можно было обменять на продукты Microsoft, затем перепродать их в Интернете. Полученные деньги украинец использовал для покупки себе автомобиля Tesla за 162 000 долларов и дома стоимостью 1,6 млн долл. в Рентоне, штат Вашингтон.

Прокуроры говорят, что он был уволен в июне 2018 года после того, как эта схема была раскрыта, и что за семь месяцев его деятельности на его банковские счета было переведено 2,8 миллиона долларов.

Квашук был арестован во вторник, 16 июня 2019 года.

Ранее мы писали, что Microsoft принуждает устанавливать вредные обновления Windows 10.

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Тег кража, Microsoft, украинец

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