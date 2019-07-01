Украинцы приняли участие в самом масштабном ЛГБТ-прайде в мире (эксклюзив)

Желающим участвовать в прайде не хватало места

Самый большой ЛГБТ-парад в мире прошел в Нью-Йорке. Туда съехалось три миллиона человек со всего мира. От обеда и до самого вечера воскресенья участники постоянно шагали Манхэттене, пели песни и танцевали.

Впервые там прошла и колонна представителей украинского ЛГБТ-общества, которое недавно провело "Марш равенства" в столице Украины.

Район Манхэттен в Нью-Йорке еще никогда не был таким ярким. По обе стороны Пятой авеню – сотни тысяч зрителей. В центре участники прайда зажигают публику своими танцами и оригинальными костюмами

На пятидесятую годовщину ЛГБТ-прайда съехалось 3 миллиона человек со всего мира. Места хватает не всем. Зрители сидят на окнах небоскребов и висят на заборах, чтобы лучше видеть парад. При этом признаются: это их совсем не смущает.

Читайте также Британская авиакомпания запустит ЛГБТ-рейс: видео

"Чувствую себя прекрасно, потому что это что-то невероятное, я здесь впервые", – говорит одна из зрительниц.

"Все празднуют, все любят друг друга, и мы также намерены идти", – добавляет еще одна прохожая.

Впрочем гостей за ограду не пускают. Даже несмотря на то, что все ведут себя мирно и дружелюбно.

Для безопасности в Нью-Йорке поставили металлические заборы. Каждый зритель стоит за ним и на дорогу выйти не может. А полиция дежурит на перекресткаъ. Здесь примерно по 5 полицейских на каждой улице.

Между тем участники ЛГБТ прайда растянулись. В центре Манхэттена виднелся желто-синий флаг. Это украинская колонна. Пока немногочисленная, несколько человек. Но с мощной поддержкой.

"Я из Калифорнии, я жила 2 года в Волынской области, преподавала английский в "Корпусе мира". Я люблю Украину и поддерживаю всех людей в Украинея2, – говорит одна из участниц парада.

"Я не говорю на украинском, но вместе с вами. Это невероятно, здесь собралось столько людей: разной веры, национальностей и взглядов. Все празднуют и все счастливы," – добавляет еще один участник парада.

Ранее "Сегодня" сообщали, что жителям Нью-Йорка разрешили указывать в паспорте третий пол.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы приняли участие в самом масштабном ЛГБТ-прайде в мире (эксклюзив)". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"