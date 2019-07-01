Сделать стартовой
26,18
29,76
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Украинцы приняли участие в самом масштабном ЛГБТ-прайде в мире (эксклюзив)

1 июля, 15:20

Желающим участвовать в прайде не хватало места


Самый большой ЛГБТ-парад в мире прошел в Нью-Йорке. Туда съехалось три миллиона человек со всего мира. От обеда и до самого вечера воскресенья участники постоянно шагали Манхэттене, пели песни и танцевали.

Впервые там прошла и колонна представителей украинского ЛГБТ-общества, которое недавно провело "Марш равенства" в столице Украины.

Район Манхэттен в Нью-Йорке еще никогда не был таким ярким. По обе стороны Пятой авеню – сотни тысяч зрителей. В центре участники прайда зажигают публику своими танцами и оригинальными костюмами

На пятидесятую годовщину ЛГБТ-прайда съехалось 3 миллиона человек со всего мира. Места хватает не всем. Зрители сидят на окнах небоскребов и висят на заборах, чтобы лучше видеть парад. При этом признаются: это их совсем не смущает.

Читайте также

"Чувствую себя прекрасно, потому что это что-то невероятное, я здесь впервые", – говорит одна из зрительниц.

"Все празднуют, все любят друг друга, и мы также намерены идти", – добавляет еще одна прохожая.

Впрочем гостей за ограду не пускают. Даже несмотря на то, что все ведут себя мирно и дружелюбно.

Для безопасности в Нью-Йорке поставили металлические заборы. Каждый зритель стоит за ним и на дорогу выйти не может. А полиция дежурит на перекресткаъ. Здесь примерно по 5 полицейских на каждой улице.

Между тем участники ЛГБТ прайда растянулись. В центре Манхэттена виднелся желто-синий флаг. Это украинская колонна. Пока немногочисленная, несколько человек. Но с мощной поддержкой.

"Я из Калифорнии, я жила 2 года в Волынской области, преподавала английский в "Корпусе мира". Я люблю Украину и поддерживаю всех людей в Украинея2, – говорит одна из участниц парада.

"Я не говорю на украинском, но вместе с вами. Это невероятно, здесь собралось столько людей: разной веры, национальностей и взглядов. Все празднуют и все счастливы," – добавляет еще один участник парада.

Ранее "Сегодня" сообщали, что жителям Нью-Йорка разрешили указывать в паспорте третий пол.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, Нью-Йорк, прайд, лгбт, гей- парад

Вы сейчас просматриваете новость " Украинцы приняли участие в самом масштабном ЛГБТ-прайде в мире (эксклюзив)". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Темнокожая лесбиянка впервые стала мэром Чикаго

21 мая, 13:49

56-летняя демократка Лори Лайтфут приняла присягу нового градоначальника

В Лондоне откроется первая в Европе тюрьма для трансгендеров

5 марта, 04:44

СМИ окрестили ее "тюрьмой в тюрьме" и отметили, что это первое подобное исправительное учреждение в Европе

В Чечне началась новая волна убийств и задержаний геев

15 января, 02:53

Было задержано около 40 человек, среди которых есть как мужчины, так и женщины

В тюрьмах Индии больше нет места геям

7 сентября 2018, 03:44

Гомосексуализм исключили из списка уголовных преступлений в Индии

15 наших звезд, которые умерли молодыми

От чего спасет хурма

Чего нельзя делать в день рождения: Топ-7 примет

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

Звезды, которые все бросили и уехали в деревню

13-летняя дочь Джоли и Питта готовится к смене пола

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Аброськин рассказал, кто массово "минирует" Украину

Евгений Алдонин рассказал о жизни дочери после смерти Началовой

Аллу Борисовну похоронили рядом с Юлией Началовой

Володина предупредила, что случится 17 июля: коснется всех

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

Сегодня, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

Сегодня, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Жара возвращается: прогноз погоды в Украине на неделю

29 июня, 07:33

В понедельник, 1 июля на севере и востоке сухо, зато дождей и гроз стоит ждать в западных областях

ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Новый закон о ЖКХ: как накажут украинцев за долги по коммуналке

Муж бесследно исчез, а 15 лет спустя ей позвонили в дверь
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь