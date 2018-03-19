В американском городе взорвалась четвертая бомба за месяц

Сегодня, 17:35

В этот раз пострадали двое 20-летних парней


В американском городе Остин – в штате Техас – взорвалась бомба. От взрыва пострадали двое 20-летних парней.

Это – уже четвертый взрыв за месяц в этом городе. От предыдущих трех погибли два человека. Полиция более чем вдвое увеличила вознаграждение за информацию о преступниках – до 115 тысяч долларов. Считает – все взрывы связаны между собой, и их организовала террористическая группировка.

Напомним, в столице американского штата Кентукки снесли с помощью взрыва самое высокое здание. 28-этажная башня Capital Plaza была построена в 1972 году. В ней располагались офисные помещения. В последние годы со стен начали падать фрагменты облицовки, появились проблемы с канализацией.

Ранее взрыв телефона в руках у китайца сняли на видео. Смартфон взорвался в китайской ремонтной мастерской, когда работник попытался заменить батарею. Он хотел вытащить аккумулятор, но гаджет внезапно вспыхнул.

Кроме этого, мы писали, что в столице Венесуэлы прогремел взрыв рядом с колонной полицейских.

Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила о семи пострадавших при взрыве в Каракасе полицейских и 4 сгоревших мотоциклах. Отмечается, что сработало самодельное взрывное устройство.
США, теракт, взрыв, техас
Источник:

"Сегодня"

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