В американской тюрьме убили легендарного гангстера

Джеймса Балджера, ставшего прототипом главного героя ленты "Отступники", обнаружили забитым насмерть через день после перевода в новую тюрьму

Сотрудники тюрьмы "Хазлтон" в американском штате Западная Виргиния обнаружили мертвым Джеймса "Уайти" Балджера – отбывающего два пожизненных срока бывшего главаря мафии Бостона и одного из самых известных преступников в истории США.

Ссылаясь на Федеральное бюро тюрем США, канал ABC передает, что 89-летнего мужчину, на счету которого, по официальным подсчетам, 11 жертв, а по неофициальным – гораздо больше, забили до смерти.

По предварительной информации к его смерти причастны двое других заключенных – ночью они заходили в камеру Балджера. Однако главный вопрос, который придется выяснить следователям, было ли убийство возмездием либо же стало результатом обычного конфликта.

Обе версии вызывают вопросы – хотя "Уайти" перевели в "Хазлтон" лишь за сутки до убийства, однако до этого он семь лет отбывал в другой тюрьме.

Одним из его убийц считается также осужденный к пожизненному заключению Фотиос "Фредди" Гиас, у которого, как предполагают следователи, были личные мотивы, чтобы поквитаться с убитым, за которым закрепилась слава предателя.

Около двадцати лет Балджер сотрудничал с ФБР, сдавая им явки своих неприятелей в преступном мире, за что правоохранители закрывали глаза на его собственные преступления.

Таким образом, он орудовал достаточно долго, пока в 1994 году не был вынужден отправиться в бега и 16 лет скрываться от правосудия.

За свою яркую биографию Балджер стал прототипом главного героя ленты "Отступники", которую Мартин Скорсезе снял в 2006 году.

Напомним, что в июне во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного также под псевдонимом XXXTentacion.

Позже еще один музыкант стал жертвой криминальных разборок - 35-летнего Фрэнка Снайдера, известного как Hollywood Play, застрелили в Нью-Йорке.

https://www.segodnya.ua/lifestyle/afisha/v-ssha-zastrelili-izvestnogo-repera-1177726.html