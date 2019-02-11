В Белом доме допускают введение второго шатдауна через пять дней

Малвейни заявил, что Трамп может пойти на сделку, если конгрессмены согласятся на какой-то средний вариант

Фото: Getty Images

В Белом доме допускают введение второго шатдауна через пять дней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0ac/c09/5c60acc093d1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0ac/c09/5c60acc093d1d.jpg 2019-02-11T01:02:00+02:00 США Малвейни заявил, что Трамп может пойти на сделку, если конгрессмены согласятся на какой-то средний вариант

Глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что они допускают возможность начала на следующей неделе объявление второго шатдауна из-за споров президента США Дональда Трампа с Конгрессом. Об этом сообщает NBC.

"Давайте признаем, что в переговорах с президентом превалирует точка зрения радикального, левого крыла Демократической партии, согласного выделить на строительство стены только 800 млн. долл. Но это абсурдно малая цифра. Как можно такое подписать, если на стену требуется 5,7 млрд долл.", - заявил глава аппарата Белого дома.

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Также Малвейни заявил, что Трамп может пойти на сделку, если конгрессмены согласятся на какой-то средний вариант, тогда президент США сможет "поискать деньги где-то еще".

Затем также сенатор-республиканец от штата Алабама Ричард Шелби добавил, что "переговоры зашли в тупик" и существует "шанс 50/50", что Конгресс может достичь соглашения ради избежания шатдауна.

Напомним, что работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

После рекордной приостановки работы федерального правительства палата представителей Конгресса США все-таки утвердила законопроект, по упрощенной процедуре, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства. Также в поддержку документа высказался Сенат.

В частности, Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства без ассигнования средств на возведение физического барьера на границе с Мексикой. При этом Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены, если до 15 февраля ему не удастся договориться об этом с демократами в Конгрессе.

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