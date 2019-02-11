Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,9
30,52
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Белом доме допускают введение второго шатдауна через пять дней

Сегодня, 01:02

Малвейни заявил, что Трамп может пойти на сделку, если конгрессмены согласятся на какой-то средний вариант

Фото: Getty Images
В Белом доме допускают введение второго шатдауна через пять дней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/0ac/c09/5c60acc093d1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/0ac/c09/5c60acc093d1d.jpg США Малвейни заявил, что Трамп может пойти на сделку, если конгрессмены согласятся на какой-то средний вариант

Глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что они допускают возможность начала на следующей неделе объявление второго шатдауна из-за споров президента США Дональда Трампа с Конгрессом. Об этом сообщает NBC.

"Давайте признаем, что в переговорах с президентом превалирует точка зрения радикального, левого крыла Демократической партии, согласного выделить на строительство стены только 800 млн. долл. Но это абсурдно малая цифра. Как можно такое подписать, если на стену требуется 5,7 млрд долл.", - заявил глава аппарата Белого дома.

Читайте также

Также Малвейни заявил, что Трамп может пойти на сделку, если конгрессмены согласятся на какой-то средний вариант, тогда президент США сможет "поискать деньги где-то еще".

Затем также сенатор-республиканец от штата Алабама Ричард Шелби добавил, что "переговоры зашли в тупик" и существует "шанс 50/50", что Конгресс может достичь соглашения ради избежания шатдауна.

Напомним, что работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

После рекордной приостановки работы федерального правительства палата представителей Конгресса США все-таки утвердила законопроект, по упрощенной процедуре, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства. Также в поддержку документа высказался Сенат.

В частности, Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства без ассигнования средств на возведение физического барьера на границе с Мексикой. При этом Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены, если до 15 февраля ему не удастся договориться об этом с демократами в Конгрессе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, Белый дом, Трамп, Дональд Трамп, Конгресс США, шатдаун

Вы сейчас просматриваете новость " В Белом доме допускают введение второго шатдауна через пять дней". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп заявил, что может объявить чрезвычайное положение в США

2 февраля, 00:25

Президент США уже допускал, что готов ввести чрезвычайное положение в стране, оказывая таким образом давление на демократов

В Конгрессе подсчитали ущерб экономики США от шатдауна

29 января, 14:22

Работа госорганов США была частично приостановлена с 22 декабря 2018 года

Гройсман едет в Норвегию за инвестициями, Полторак в Харьков за танками, а в США угрожают новым шатдауном

28 января, 11:34

Сайт «Сегодня» собрал главные темы, к которым будет приковано внимание СМИ

Трамп не исключил возможность очередного шатдауна в США

28 января, 07:46

Такой ход событий возможен, если Конгресс не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой

У Трампа говорят, что не боятся еще одного "шатдауна"

27 января, 21:23

В то же время, по словам чиновника, президент США не хочет, чтобы федеральные учреждения вновь прекращали работу

За выборами в Украине будут следить более ста наблюдателей из США

27 января, 20:41

Для наблюдением за президентскими выборами уже зарегистрировались около 50 американцев

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Могут даже не позвать на собеседование: что работодатели ищут в ваших соцсетях

Вчера, 07:38

В социальных сетях грань между личной и деловой жизнью очень тонкая

Сам себе сержант: как и зачем Кабмин хочет изменить систему воинских званий в Украине

Вчера, 07:19

Для сближения с НАТО прапорщики могут стать сержантами, а мичманы — старшинами и мастерами

Ревнивый криминал: на какие преступления идут украинцы из-за любви

Вчера, 07:00

Женщины нападают за лайки, а мужчины закрывают в квартире

Бездна долгов по ЖКУ: к чему приведет возвращение пени

9 февраля, 07:19

Украинцы уже должны поставщикам 55 млрд грн за свет, воду и отопление