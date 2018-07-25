В Белом доме решили засекретить разговоры Трампа

Пока неизвестно, является ли такой шаг временной мерой

В Белом доме приняли решение перестать публиковать заявления по результатам телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и его коллегами из-за рубежа. Об этом сообщает CNN.

Теперь в кратких заявлениях, которые публикуются после телефонных переговоров, не будут перечислять основные ключевые моменты и темы, которые стороны обсудили во время беседы.

За последние несколько недель такие переговоры проходили как минимум с двумя зарубежными лидерами – президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Однако американская сторона так и не опубликовала официальных заявлений о содержании разговоров.

Неизвестно, является ли такой шаг временной мерой, или же было принято решение в целом перестать публиковать заявления о телефонных переговорах американского президента.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявляет, что появляется все больше доказательств незаконной, по его словам, слежки ФБР за его избирательной кампанией. Так Трамп отреагировал в Twitter на публикацию рассекреченных документов,согласно которым ФБР просило суд разрешить слежку за бывшим помощником Трампа Картером Пейджем, которого подозревают в связях с Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети отметил, что министерство юстиции, ФБР и команда экс-президента США Барака Обамы должны нести ответственность за причастность к так называемому "досье Трампа".