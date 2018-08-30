В центре Нью-Йорка рой пчел напал на палатку с хот-догами

На центральной площади Нью-Йорка Таймс-сквер рой пчел атаковал палатку с хот-догами. Его убрал полицейский.

"Медоносные пчелы разместились на зонте ларька возле угла 43-й улицы и Бродвея", – говорится в сообщении.

Полицейский, который оказался пчеловодом с пятилетним стажем, вооружился "вакуумным устройством" и убрал пчел "мирным способом".

"В принципе, пчелы не будут беспокоить вас, пока вы их не беспокоите", – сказал полицейский.

После сбора пчелы были вывезены за пределы Манхэттена и выпущены на пасеке.

Никто не пострадал, пчелы никого не ужалили.

Отмечается, что инцидент произошел из-за высокой влажности и переполненности улия.

Как сообщалось, в нью-йоркском бюро Манхэттен (США) 20 тысяч пчел облепили стену у входа в здание Vox Media. Видеозапись случившегося опубликовали на странице в соцсети Facebook новостного портала Verge Science в среду, 14 июня. Ролик просмотрели более 300 тысяч раз.

По информации издания, пчелы последовали за своей королевой, которая искала новое место для обитания из-за царящей в Нью-Йорке жары. К зданию прибыли пчеловоды, которые уместили насекомых в коробку.

Ранее сообщалось, что рейс SU6143 "Москва-Симферополь" должен был вылететь из международного аэропорта "Внуково" в 9.35 по московскому времени. Самолет уже подготовили к взлету, когда пассажирам сообщили, что они должны выйти из самолета из-за довольно странной причине – по багажному отделению разлетелись пчелы. Вылет рейса был отложен до предоставления резервного борта.