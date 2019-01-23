В ФБР пожаловались на "шатдаун"

Глава Ассоциации агентов ФБР призвал Вашингтон немедленно восстановить финансирование ведомства

Фото: Getty Images

В ФБР пожаловались на "шатдаун" //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7ba/515/5c47ba51536bf.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7ba/515/5c47ba51536bf.jpg 2019-01-23T02:51:00+02:00 США Глава Ассоциации агентов ФБР призвал Вашингтон немедленно восстановить финансирование ведомства

Президент Ассоциации агентов ФБР (FBIAA) Том О'Коннор заявил, что приостановка работы правительства США ("шатдаун") подрывает способность Бюро вести глобальные операции против террористов и иностранных разведок. Об этом во вторник, 22 января, сообщил телеканал CBS.

"Неспособность финансировать ФБР мешает нам выполнять свою работу, защищать население нашей страны от преступников и террористов", − отметил О'Коннор.

По его словам, из-за "шатдауна" агенты ФБР не могут платить информаторам и переводчикам, ездить на допросы свидетелей и обеспечивать функционирование системы допуска к засекреченной информации.

О'Коннор подчеркнул, что в эту пятницу, 25 января, примерно 13 тысяч сотрудников Бюро и оказывающие им поддержку профессиональные служащие уже во второй раз не получат зарплату.

Также из-за "шатдауна" возникают трудности с обучением личного состава, расследованием дел и наймом сотрудников.

Глава Ассоциации агентов ФБР призвал Вашингтон немедленно восстановить финансирование ведомства.

Ранее Дональд Трамп предложил демократам компромиссное решение иммиграционных вопросов для возможного выхода из кризиса.

По словам Трампа, он не намерен отказываться от идеи строительства стены на границе с Мексикой, однако готов пойти на определенные уступки в иммиграционной политике.

Напомним, что в США продолжается "шатдаун" – временная приостановка работы всех правительственных учреждений. Это уже 18 шатдаун в истории страны. Из-за этого 420 тысяч госслужащих США будут вынуждены работать без оплаты труда, а еще 380 тысяч будут временно отправлены в отпуск без каких-либо выплат.

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