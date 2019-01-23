Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,9
31,67
УКР
Главная   Мировые новости   США

В ФБР пожаловались на "шатдаун"

Сегодня, 02:51

Глава Ассоциации агентов ФБР призвал Вашингтон немедленно восстановить финансирование ведомства

Фото: Getty Images
В ФБР пожаловались на "шатдаун" //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7ba/515/5c47ba51536bf.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7ba/515/5c47ba51536bf.jpg США Глава Ассоциации агентов ФБР призвал Вашингтон немедленно восстановить финансирование ведомства

Президент Ассоциации агентов ФБР (FBIAA) Том О'Коннор заявил, что приостановка работы правительства США ("шатдаун") подрывает способность Бюро вести глобальные операции против террористов и иностранных разведок. Об этом во вторник, 22 января, сообщил телеканал CBS.

"Неспособность финансировать ФБР мешает нам выполнять свою работу, защищать население нашей страны от преступников и террористов", − отметил О'Коннор.

По его словам, из-за "шатдауна" агенты ФБР не могут платить информаторам и переводчикам, ездить на допросы свидетелей и обеспечивать функционирование системы допуска к засекреченной информации.

О'Коннор подчеркнул, что в эту пятницу, 25 января, примерно 13 тысяч сотрудников Бюро и оказывающие им поддержку профессиональные служащие уже во второй раз не получат зарплату.

Также из-за "шатдауна" возникают трудности с обучением личного состава, расследованием дел и наймом сотрудников. 

Глава Ассоциации агентов ФБР призвал Вашингтон немедленно восстановить финансирование ведомства.

Ранее Дональд Трамп предложил демократам компромиссное решение иммиграционных вопросов для возможного выхода из кризиса.

По словам Трампа, он не намерен отказываться от идеи строительства стены на границе с Мексикой, однако готов пойти на определенные уступки в иммиграционной политике.

Напомним, что в США продолжается "шатдаун" – временная приостановка работы всех правительственных учреждений. Это уже 18 шатдаун в истории страны. Из-за этого 420 тысяч госслужащих США будут вынуждены работать без оплаты труда, а еще 380 тысяч будут временно отправлены в отпуск без каких-либо выплат.

США, ФБР, шатдаун

Вы сейчас просматриваете новость " В ФБР пожаловались на "шатдаун"". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Дайте Америке безопасность": Трамп обратился к демократам

Вчера, 08:40

Президент США утверждает, что стена на границе позволит защититься от преступности

Демократы не поддержали инициативы Трампа по прекращению "шатдауна"

20 января, 11:47

Демократы заявили, что в предложении Трампа в выступлении президента не было "никакого сочувствия к федеральным служащим"

Шатдаун в США: Трамп предложил демократам пойти на компромисс

20 января, 09:05

Президент США выступил с публичным обращением, в котором призвал Демократическую партию найти выход из сложного положения в стране

Президент Трамп: два года "хулигана мировой политики"

19 января, 07:36

Столь неоднозначного президента США не имели давно

Трамп выступит с экстренным обращением к нации

19 января, 03:46

По его словам, его речь будет связана с гуманитарным кризисом

Делегация США не поедет на форум в Давос

18 января, 03:36

Форум в Давосе будет проходить с 22 по 25 января

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы