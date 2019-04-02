В Gmail появилась новая полезная функция
В Gmail добавили функцию отправки писем по расписанию
Пользователи веб-версии Gmail с 1 апреля получили возможность планировать отправку писем в удобное для себя время. Новая функция запущена пока в США.
Для того чтобы воспользоваться функцией, необходимо включить таймер сервиса, нажать на стрелку возле синей кнопки "Отправить" и перейти в пункт "Запланировать". Далее владельцу аккаунта будет предложено выбрать дату и время.
Также разработчики усовершенствовали работу умного ввода текста. Теперь эта функция адаптируется к стилю автора, запоминает обращения к адресатам и придумывает заголовки на основании содержания письма.
Кроме того, пользователей Gmail, которым нравится пользоваться всеми преимуществами почтового сервиса вскоре ждет неприятный сюрприз. Ранее в Google заявили, что 2 апреля будет закрыт перспективный сервис Inbox. Затем пользователям было разослано оповещение о том, что поддержка популярной функции перестанет работать в конце марта.
Напомним, что ранее Google переносит на Android опыт Apple. В то же время на YouTube Google начал борьбу с пропагандой вредных советов.
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