В Gmail появилась новая полезная функция

В Gmail добавили функцию отправки писем по расписанию

Фото: Getty Images

В Gmail появилась новая полезная функция //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/296/e3d/5ca296e3d0bbc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/296/e3d/5ca296e3d0bbc.jpg 2019-04-02T02:04:01+03:00 США В Gmail добавили функцию отправки писем по расписанию

Пользователи веб-версии Gmail с 1 апреля получили возможность планировать отправку писем в удобное для себя время. Новая функция запущена пока в США.

Для того чтобы воспользоваться функцией, необходимо включить таймер сервиса, нажать на стрелку возле синей кнопки "Отправить" и перейти в пункт "Запланировать". Далее владельцу аккаунта будет предложено выбрать дату и время.

Также разработчики усовершенствовали работу умного ввода текста. Теперь эта функция адаптируется к стилю автора, запоминает обращения к адресатам и придумывает заголовки на основании содержания письма.

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Кроме того, пользователей Gmail, которым нравится пользоваться всеми преимуществами почтового сервиса вскоре ждет неприятный сюрприз. Ранее в Google заявили, что 2 апреля будет закрыт перспективный сервис Inbox. Затем пользователям было разослано оповещение о том, что поддержка популярной функции перестанет работать в конце марта.

Напомним, что ранее Google переносит на Android опыт Apple. В то же время на YouTube Google начал борьбу с пропагандой вредных советов.

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