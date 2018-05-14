В Иерусалиме на фоне протестов открыли посольство США

Сегодня, 18:27

На официальной церемонии присутствовала дочь Трампа Иванка с супругом

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа и американский министр финансов Стивен Мнучин сняли в понедельник покрывало с таблички на новом посольстве страны в Иерусалиме. Трансляция церемонии велась на страницах посольства США в социальных сетях. 

Со стороны Израиля присутствовало руководство страны в полном составе: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, президент страны Реувен Ривлин, спикер Кнессета (парламента) Юлий Эдельштейн. Делегацию США возглавляет первый заместитель госсекретаря Джон Салливан.

Как известно, решение о переносу американской дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим принял 6 декабря прошлого президент США Дональд Трамп сразу после того, как в тот же день он заявил о признании Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля. Сам Трамп на церемонию в Иерусалим не прибыл.

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.
Израиль, США, иерусалим, Иванка Трамп, посольство США

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