В Конгрессе США требуют доступа к деталям переговоров Трампа и Путина

Также конгрессмены потребовали предоставить доступ к переводчику Трампа, присутствовавшему на переговорах

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото kremlin.ru.

В Конгрессе США требуют доступа к деталям переговоров Трампа и Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/705/b45/5c5705b45726d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/705/b45/5c5705b45726d.jpg 2019-03-05T03:46:00+02:00 США Также конгрессмены потребовали предоставить доступ к переводчику Трампа, присутствовавшему на переговорах

Демократы в Палате представителей Конгресса США в понедельник потребовали от Белого дома обеспечить им полный доступ к документам, касающимся переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает издание The Washington Times.

Соответствующее письмо было направлено председателями комитетов по международным делам, по разведке и по надзору и правительственной реформе – Элиотом Энгелом, Адамом Шиффом и Элайджей Каммингсом.

При этом, уточняет The Washington Times, председатели комитетов заявили в письме о намерении проверить заявления ряда СМИ о том, что Трамп якобы пытается скрыть детали своих консультаций с Путиным.

"Если эти заявления правдивы, то они вызывают серьезное беспокойство в сфере национальной безопасности, контрразведки и международной политики, особенно в свете продолжающихся активных попыток России оказать неподобающее влияние на американские выборы", - говорится в письме конгрессменов.

Также конгрессмены потребовали предоставить доступ к переводчику Трампа, присутствовавшему на переговорах американского лидера с Путиным.

Ранее газета The Washington Post опубликовала материал о том, что Трамп скрывает содержание своих бесед российским президентом и даже отобрал у своего переводчика записи, которые он вел во время переговоров Трампа и Путина на встрече в Гамбурге в 2017 году.

В связи с этим, как сообщалось, демократы, возглавляющие два комитета американского сената, направили Трампу письмо с требованием предоставить Конгрессу возможность допросить его переводчиков.

По их мнению, то, что президент США настаивает на секретности этих бесед и не предоставил данные об их содержании даже своим помощникам, "вызывает тревогу" и может свидетельствовать о "нарушении актов о президентских и федеральных записях".

Стоить отметить, что Трамп ответил на обвинения в сокрытии деталей переговоров с Путиным. Американский лидер заявил, что у него были такие беседы, как "и у любого президента США". Трамп отметил, что ему нечего скрывать. Кроме того, американский лидер также выступил с утверждением, что он "проявлял большую жесткость в отношении России, чем любой другой президент США".

Напомним, последний полноформатный саммит Путина и Трампа состоялся 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов президенты Соединенных Штатов и России общались тет-а-тет.

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