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В Лос-Анджелесе женщина удивила пассажиров метро невероятной арией

3 октября, 03:05

В американской подземке бездомная исполнила арию прекрасным сопрано

Пассажиров метрополитена в американском Лос-Анджелесе удивила бездомная женщина, которая вышла на платформу и исполнила отрывок из итальянской оперы невероятным сопрано.

Позже выяснилось, что это 52-летняя скрипачка и преподаватель музыки. Впрочем, так случилось, что после тяжелой болезни она больше не могла работать, а значит, и оплачивать свое жилье, и так оказалась на улице.

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Напомним, ранее в США умерла певица Джесси Норман. Американская оперная и камерная дива скончалась в одной из больниц Нью-Йорка в возрасте 74 лет. Metropolitan Opera описывала ее как "одно из лучших сопрано за последние 50 лет".

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Также в США скончался американский актер Джим МакМуллан. Причиной смерти 82-летнего актера стало осложнение болезни – бокового амиотрофического склероза (болезнь моторных нейронов).

Стоит добавить также о смерти известного чешского исполнителя Карела Готта, которого называли королем чешской поп-музыки. Артист скончался в Праге на 80-м году жизни. На момент смерти рядом с исполнителем находились его родные и близкие.

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США ария пение Лос-Анджелес

Источник: Сегодня

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