В Майами рухнул пешеходный мост: много жертв

В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом числе пострадавших, сообщает Miami Herald.

Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного университета на юго-западе Майами. Под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей.

На месте инцидента ведутся спасательные работы. Причина произошедшего пока неизвестна.

My Thoughts and prayers go out for those victims in Florida this state has been through a lot we need better and stronger infrastructure. #Miami pic.twitter.com/3xXsJ5s9AU — Mark Kennedy (@MarkKenn4Trump) 15 марта 2018 г.

Предполагалось, что объект введут в эксплуатацию в 2019 году. Строительство моста велось "инновационным" модульным способом, который призван обезопасить как пешеходов, так и автомобилистов.

Очередную секцию весом в 950 тонн установили в минувшую субботу.

Ранее в Колумбии десять человек стали жертвами обрушения строящегося моста.Катастрофа произошла на границе провинции Кундинамарка и Мета. Мост, который обрушился, должен был стать частью шоссе с Боготы в Вильявисенсио. Все погибшие и раненые в результате обрушения являются строителями.

А в индонезийской столице Джакарте в здании фондовой биржи обвалился балкон с десятками людей, которые в момент обрушения находились на нем. Сообщается, что по меньшей мере 72 человека получили ранения.

Также в сети появилось видео с камер наблюдения, которым удалось зафиксировать сам момент злополучного инцидента.