В Майами рухнул пешеходный мост: много жертв

Сегодня, 21:26

На месте инцидента ведутся спасательные работы. Причина произошедшего пока неизвестна

фото nbcnews.com
фото nbcnews.com

В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом числе пострадавших, сообщает Miami Herald.

Строившийся мост располагался рядом с кампусом Международного университета на юго-западе Майами. Под рухнувшей на дорогу конструкцией оказалось несколько автомобилей.

На месте инцидента ведутся спасательные работы. Причина произошедшего пока неизвестна.

Предполагалось, что объект введут в эксплуатацию в 2019 году. Строительство моста велось "инновационным" модульным способом, который призван обезопасить как пешеходов, так и автомобилистов.

Очередную секцию весом в 950 тонн установили в минувшую субботу.

Ранее в Колумбии десять человек стали жертвами обрушения строящегося моста.Катастрофа произошла на границе провинции Кундинамарка и Мета. Мост, который обрушился, должен был стать частью шоссе с Боготы в Вильявисенсио. Все погибшие и раненые в результате обрушения являются строителями.

А в индонезийской столице Джакарте в здании фондовой биржи обвалился балкон с десятками людей, которые в момент обрушения находились на нем. Сообщается, что по меньшей мере 72 человека получили ранения.

Также в сети появилось видео с камер наблюдения, которым удалось зафиксировать сам момент злополучного инцидента.
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