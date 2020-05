В Миннесоте на борьбу с беспорядками бросили рекордное число бойцов Нацгвардии

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц распорядился провести полную мобилизацию Национальной гвардии, чтобы остановить массовые беспорядки в Миннеаполисе.

Это решение было принято из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицией.

JUST IN: Minnesota Gov. Tim Walz announces he is authorizing "full mobilization" of the state's National Guard.



Walz calls it "an action that has never been taken in the 164 year history of the Minnesota National Guard." https://t.co/3y4sSbgNUTpic.twitter.com/nAwsh0T1ge