В Миннесоте на борьбу с беспорядками бросили рекордное число бойцов Нацгвардии

Нацгвардию в Миннесоте мобилизовали впервые со времен Второй мировой войны

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц распорядился провести полную мобилизацию Национальной гвардии, чтобы остановить массовые беспорядки в Миннеаполисе.

Это решение было принято из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицией.

JUST IN: Minnesota Gov. Tim Walz announces he is authorizing "full mobilization" of the state's National Guard.



Walz calls it "an action that has never been taken in the 164 year history of the Minnesota National Guard." https://t.co/3y4sSbgNUTpic.twitter.com/nAwsh0T1ge — ABC News (@ABC) May 30, 2020

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По состоянию на 30 мая число гвардейцев, привлеченных к защите порядка, составило 1700 человек, что стало рекордом в истории Миннесоты.

По словам генерал-майора Джона Дженсена, число бойцов Нацгвардии, задействованных в подавлении беспорядков, может достигнуть 2500 человек.

Стоит добавить, что подобные меры не предпринимались ни разу за всю историю штата – в последний раз гвардейцев мобилизовали во время Второй мировой войны, отмечает CNN.

Заметим, что несколько лет назад американский город Фергюсон накрыли протесты из-за убийства темнокожего подростка полицейскими.

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