В Миннесоте на борьбу с беспорядками бросили рекордное число бойцов Нацгвардии

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц распорядился провести полную мобилизацию Национальной гвардии, чтобы остановить массовые беспорядки в Миннеаполисе.
Это решение было принято из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицией.
JUST IN: Minnesota Gov. Tim Walz announces he is authorizing "full mobilization" of the state's National Guard.— ABC News (@ABC) May 30, 2020
Walz calls it "an action that has never been taken in the 164 year history of the Minnesota National Guard." https://t.co/3y4sSbgNUTpic.twitter.com/nAwsh0T1ge
По состоянию на 30 мая число гвардейцев, привлеченных к защите порядка, составило 1700 человек, что стало рекордом в истории Миннесоты.
По словам генерал-майора Джона Дженсена, число бойцов Нацгвардии, задействованных в подавлении беспорядков, может достигнуть 2500 человек.
Стоит добавить, что подобные меры не предпринимались ни разу за всю историю штата – в последний раз гвардейцев мобилизовали во время Второй мировой войны, отмечает CNN.
Заметим, что несколько лет назад американский город Фергюсон накрыли протесты из-за убийства темнокожего подростка полицейскими.
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