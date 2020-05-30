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В Миннесоте на борьбу с беспорядками бросили рекордное число бойцов Нацгвардии

30 мая, 19:56

Руслан Ровик Руслан Ровик

Нацгвардию в Миннесоте мобилизовали впервые со времен Второй мировой войны

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолц распорядился провести полную мобилизацию Национальной гвардии, чтобы остановить массовые беспорядки в Миннеаполисе.

Это решение было принято из-за массовых беспорядков, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицией.

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По состоянию на 30 мая число гвардейцев, привлеченных к защите порядка, составило 1700 человек, что стало рекордом в истории Миннесоты.

По словам генерал-майора Джона Дженсена, число бойцов Нацгвардии, задействованных в подавлении беспорядков, может достигнуть 2500 человек.

Стоит добавить, что подобные меры не предпринимались ни разу за всю историю штата – в последний раз гвардейцев мобилизовали во время Второй мировой войны, отмечает CNN.

Заметим, что несколько лет назад американский город Фергюсон накрыли протесты из-за убийства темнокожего подростка полицейскими.

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протесты беспорядки нацгвардия Миннесота Миннеаполис

Источник: Сегодня

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