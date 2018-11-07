В НАТО оценили опасность гибридных атак

Противостоять гибридным атакам можно, инвестируя в кибербезопастность и защиту критической инфраструктуры, считают в Альянсе

Заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Антонио Миссироли уверен, что гибридные атаки могут стать вызовом для глобальной безопасности. Об этом он заявил сегодня, 7 ноября, на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что необходимо знать для успешного движения вперед".

"Гибридные атаки могут стать большим вызовом для глобальной безопасности, также нашим соглашениям по безопасности... Украина получила самый большой удар гибридной войны, но также и участники Альянса стали жертвами атак", – рассказал Миссироли.

По его словам, гибридным угрозам возможно противостоять если анализировать реальную ситуацию, много инвестировать в кибербезопастность и защиту критической инфраструктуры.

Замгенсека НАТО добавил, что Альянсу удалось справиться со многими гибридными угрозами, противостоять кампаниям по дезинформации, выявлять угрозы заранее.

"Государство, которое осуществляет эти атаки, больше не может быть анонимным, прячась за общим экраном бездеятельности. Любые действия будут иметь свои последствия", – подчеркнул Миссироли.

Отметим, во время Варшавского форума по безопасности Россию назвали главной мировой угрозой.

Ранее глава объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Джозеф Данфорд называл Россию главной угрозой для Европы. Он отметил, что стоит только посмотреть на поведение Москвы, вспомнив последние ее конфликты с Грузией и Украиной, чтоб понять все серьезность угрозы. Он напомнил, как несколько десятков тысяч российских военных вторглись на грузинскую территорию и по сей день продолжают удерживать некоторые регионы.

В то же время британская разведка тоже считает РФ угрозой мировой безопасности. Генеральный директор Секретной разведывательной службы Великобритании (MI-6) Алекс Юнгер сказал, что на протяжении двух последних десятилетий Россия откровенно вмешивалась в дела своих соседей, бросив вызов системе мировой безопасности, сложившуюся после 1991 года.



