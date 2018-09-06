В Нью-Йорк из Дубая прилетел самолет с сотней кашляющих пассажиров

Самолет авиакомпании Emirates, который прилетел в Нью-Йорк из Дубая, поместили в карантин после того, как выяснилось, что часть пассажиров больны, сообщает ABC News.

Самолет, на борту которого находились 521 пассажир, отогнали на стоянку за пределы терминала аэропорта имени Джона Кеннеди.

Еще во время полета пилот сообщил диспетчерам, что в двух пассажиров очень высокая температура, а еще около ста "кашляют, не переставая". После посадки об инциденте сообщили медиков.

Возможной причиной инцидента может быть грипп. Пресс-секретарь мэра Нью-Йорка сообщил, что на пути самолет совершил остановку в Мекке, где сейчас эпидемия этой болезни.

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Компания Emirates заявила, что больными оказались десять пассажиров рейса. Остальные, согласно сообщению, должны были отпустить в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали, развлекался с секс-куклой: пассажир устроил в самолете дебош. Кроме этого, сообщалось о танцующем бортпроводнике, которого в самолете сняли на видео.



