В Нью-Йорке перестанут выдавать лицензии водителям Uber

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, который временно запрещает выдачу новых лицензий водителям служб онлайн-заказа такси, включая Uber и Lyft. Об этом сообщила в среду газета "Нью-Йорк таймс", – пишет ТАСС.

Мера, одобренная ранее городским советом, предусматривает приостановку на один год выдачи таких лицензий. Она входила в пакет предложений, направленных на борьбу с дорожными заторами в самом крупном мегаполисе США и на предотвращение снижения уровня заработка водителей официальных служб такси. Обсуждение законопроекта происходило на фоне требований со стороны водителей городского такси запретить или жестко ограничить услуги Uber и Lyft в Нью-Йорке.

"Мы предпринимаем немедленные меры, от которых выиграют более 100 тыс. работающих нью-йоркцев, заслуживающих справедливой оплаты труда", – заявил де Блазио, подписывая законопроект. Как он подчеркнул, принятые меры также помогут "остановить увеличение потока все новых автомобилей, заполонивших улицы" города.

Согласно новому закону, минимальный размер оплаты труда водителей такси, включая тех, которые работают через указанные онлайн-сервисы, устанавливается в размере 17,22 доллара в час. В случае если водитель, занимающийся извозом через Uber и Lyft, в течение рабочей смены не заработает достаточно средств, чтобы соответствовать данному минимуму, компании будут обязаны компенсировать ему разницу, отмечает газета.

Uber и Lyft выступали категорически против инициативы властей. Они утверждали, что приостановка выдачи лицензий негативно скажется на жителях удаленных районов города, где недостаточно развит общественный транспорт. Кроме того, по их словам, такая ситуация может привести к росту стоимости поездок на такси Uber, Lyft и других аналогичных компаний, спрос на услуги которых в Нью-Йорке только растет.

По данным газеты "Уолл-стрит джорнэл", в 2015 году в Нью-Йорке насчитывалось около 25 тыс. автомобилей Uber, Lyft и других аналогичных компаний. К настоящему моменту в городе зарегистрировано более 80 тыс. такси данных служб.

Ранее мы писали, что в Словакии запретили Uber. Суд прислушался к доводам местных таксистов.

До этого Европейский суд постановил, что у Uber нет статуса технологической компании, и причислил ее к транспортным. Такое решение суда даст возможность национальным органам в странах ЕС регулировать ее деятельность как традиционные такси со всеми вытекающими обязанностями, такими как лицензирование и страхование.

Таким образом, на Uber не распространяются некоторые льготы, и иск братиславских таксистов был полностью удовлетворен.

Uber официально позиционирует себя просто как цифровое приложение, которое действует как посредник между водителями и клиентами. Законодательство ЕС защищает онлайн-услуги от необоснованных ограничений, и национальные правительства должны сообщать Еврокомиссии о любых регулирующих мерах, чтобы они могли гарантировать, что они не являются дискриминационными или непропорциональными.

Ранее руководство транспортной системы Лондона отозвало лицензию у онлайн-службы такси Uber. С октября компании запрещено совершать перевозку пассажиров в столице Великобритании.