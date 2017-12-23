В Сан-Франциско бывший морской пехотинец готовил крупный теракт на Рождество

Мужчина планировал устроить теракт на Рождество в Сан-Франциско, в настоящий момент он задержан.

Об этом сообщает ABC 7 со ссылкой на ФБР.

Как сообщается, Эверитт Аарон Джеймсон хотел устроить наезд на толпу посетителей Пирса 39. Сам он рассказал сотрудникам ФБР, что выбрал это место из-за многолюдности.

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Задержанный постил в соцсетях сообщения в поддержку джихадизма. Из документов ФБР следует, что мужчина также хотел использовать оружие и взрывные устройства для совершения теракта.

Ранее полиция немецкого города Карлсруэ задержала мужчину, которого подозревает в планировании теракта от имени "Исламского государства". "Дасбара В. 29 лет подозревается в подготовке серьезного преступления против государства", – сообщил генеральный прокурор. Согласно первым выводам следователей, мужчина намеривался совершить теракт с использованием транспортного средства на катке, организованном на праздничные дни на Дворцовой площади Карлсруэ. С конца августа 2017 года он активно изучал ситуацию на площади, а с сентября предлагал свою кандидатуру в качестве водителя различным службам по доставке корреспонденции.

Напомним, недавно в австрийском городе Грац задержали 25-летнего боснийца по подозрению в планировании теракта на рождественском рынке.

Также ранее французская полиция задержала шесть человек, их подозревают в подготовке теракта на рождественской ярмарке в Реймсе.