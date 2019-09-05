Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров Facebook

5 сентября, 06:10

Сейчас база контактов уже удалена

/ Фото: pexels.com

Неизвестные выложили в интернет базу данных, содержавшую информацию о сотнях миллионов телефонных номеров пользователей Facebook. Об этом сообщил интернет-портал TechCrunch

Миллионы телефонных номеров, привязанных к аккаунтам в Facebook, находились в свободном доступе, информация не была защищена паролем. Сейчас база телефонов уже удалена. Она включала в себя свыше 419 млн записей, касающихся пользователей в разных странах. В их числе 133 млн записей, которые имеют отношение к аккаунтам лиц, живущих в США, 50 млн касаются вьетнамцев, а 18 млн — жителей Великобритании.

По сведениям СМИ, каждая запись содержала идентификационный номер аккаунта и привязанный к нему телефонный номер. В некоторых случаях уточнялась страна проживания пользователя, его имя и пол. В публикации не поясняется, какой процент записей мог содержать повторяющуюся информацию или неверные данные. Сотрудники издания полагают, что сведения, приведенные в базе, в частности, могли облегчить отправку спама владельцам телефонов и учетных записей.

Реклама

Как следует из публикации, о том, что указанная база данных находится в свободном доступе, первоначально оповестил TechCrunch

специалист по имени Саньем Джен. Кто именно собрал указанные сведения об аккаунтах в Facebook, выяснить пока не удалось. После обращения СМИ к владельцам сервера, на котором находилась информация, она была удалена из свободного доступа.

В тренде
Закон Ляшко и адекватная альтернатива: юрист объяснила разницу в законопроектах о борьбе с педофилами

Официальные представители Facebook сообщили, что указанные сведения, по всей видимости, были собраны с помощью функции, которая позволяла искать в Facebook других людей по номерам их телефона. Она не работает с апреля 2018 года. Представители соцсети также отметили, что не получали информации о том, что неизвестные с помощью приведенных в базе сведений смогли получить несанкционированный доступ к каким-либо учетным записям.

Ежемесячная аудитория Facebook превышает 2,41 млрд человек. Такие оценки опубликовала в июле компания Facebook, которой принадлежит данная социальная сеть.

Напомним, что ранее в Украине произошел массовый сбой Facebook и Instagram, мы выясняли причину происшествия. Также вскоре Facebook изменится до неузнаваемости.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

интернет телефоны база данных Facebook пользователи

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Маск озвучил печальный прогноз для всего человечества
Маск озвучил печальный прогноз для всего человечестваСША
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фото
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фотоСША
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл карты
Встреча Зеленского с вице-президентом США: Белый дом раскрыл картыПолитика
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламы
Facebook ужесточит правила размещения политической рекламыСША
Опубликовано впечатляющее видео урагана
Опубликовано впечатляющее видео урагана "Дориан" на БагамахСША
Белый дом отменил безвиз для россиян в два региона США
Белый дом отменил безвиз для россиян в два региона СШАСША

Новости партнеров

Loading...