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В США адвоката предполагаемой любовницы Трампа освободили под залог

Сегодня, 05:01

Его обвинили в попытках вымогательства

Фото: Pixabay
В США адвоката предполагаемой любовницы Трампа освободили под залог //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/aee/af9/5c8aeeaf96929.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/aee/af9/5c8aeeaf96929.jpg США Его обвинили в попытках вымогательства

Адвокат Майкл Авенатти, который ранее представлял интересы экс-порноактрисы Стефани Клиффорд в судебном разбирательстве с президентом США Дональдом Трампом, ыл освобожден после ареста. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Авенатти был арестован ранее в этот же день в Нью-Йорке. Его обвинили в попытках вымогательства около 25 млн долларов у компании Nike. Адвокат якобы угрожал раскрыть информацию, которая нанесла бы ущерб репутации компании. Юрист был освобожден под залог в размере 300 тыс. долларов. Он выразил уверенность в том, что будет полностью оправдан.

Напомним, что Майкл Авенатти был адвокатом Стефани Клиффорд, которая судилась с Трампом из-за заключенного ею соглашения о неразглашении информации о сексуальных связях с президентом. Американский лидер выиграл суд.

Добавим, что ранее на презентации книги о сексе с президентом США Дональдом Трампом "Полная открытость", которую звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниелс представляла в нью-йоркском Музее секса, произошел переполох. Во время автограф-сессии модель Playboy перепугал громкий звук. Однако через мгновение выяснилось, что это всего лишь охранник уронил металлический стул на пол, чем всполошил "любовницу" Трампа.

Напомним, что Сторми Дэниэлс была арестована в штате Огайо за стриптиз-шоу, с которым она выступала в США.

Также мы писали, что порноактриса призналась, что вступала в интимную связь с Дональдом Трампом в 2006 году, спустя три месяца после того, как у него родился сын Баррон.

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Тег любовница

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