В США арестован мужчина: в пустыне готовил детей к бойне в школах

Правоохранительные органы американского штата Нью-Мексико арестовали мужчину, который готовил несовершеннолетних детей к совершению массовых расправ с применением огнестрельного оружия в школах США. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC.

По ее данным, подозреваемый Сирадж Ваххадж похитил своего четырехлетнего сына, который проживал в штате Джорджия с родной матерью и приемным отцом. Как следует из материалов прокуратуры, Ваххадж отвез ребенка в построенный им лагерь в Нью-Мексико, где обучал его навыкам стрельбы из винтовки с целью их дальнейшего применения при расправах в учебных заведениях.

Фото: telegraph.co.uk

Полиция по наводке провела обыск в лагере, обнаружив тело сына Вахнаджа. В лагере также проживали еще один мужчина, трое женщин и 11 детей. Несовершеннолетние, как заявили стражи порядка, находились в состоянии физического истощения и проживали в антисанитарных условиях. Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на документы следствия, пятеро подозреваемых, включая Ваххаджа, обучали находившихся в лагере детей стрельбе из огнестрельного оружия.

Фото: telegraph.co.uk

Все подозреваемые арестованы. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми. По факту смерти сына Ваххаджа до сих пор проводится расследование, поэтому связанных с этой трагедией обвинений пока никому не предъявлено.

Фото: Taos County Sheriff's Office

Ранее сообщалось, что 14 февраля 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в средней школе Marjory Stoneman Douglas, которая находится в 30 милях к северу от Форт-Лодердейла, Флорида.

В результате действий стрелка было убито 17 человек, более 50 получили ранения.