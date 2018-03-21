В США автомобиль-беспилотник насмерть сбил женщину

Для подстраховки за рулем находился водитель, но он не успел взять управление транспортным средством на себя

В ДТП с самоуправляемым автомобилем погибла женщина. После того, как такси-автопилот Uber сбило в американском штате Аризона пешехода, их тестирование остановили. Кто виноват в трагедии – выясняли журналисты "Сегодня".

Трагедия произошла в городе Темпе, США. Автомобиль двигался по трассе в режиме автопилота. Для подстраховки за рулем находился водитель, но он не успел взять управление на себя и отреагировать на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

"По предварительным данным, автомобиль ехал со скоростью около шестидесяти пяти километров в час. Признаков торможения транспортного средства мы не нашли. Нарушений со стороны со-водителя не выявили. Но отмечу: наше расследование – на начальном этапе. О деталях сможем говорить, только когда оно закончится", – рассказал пресс-секретарь полиции города Темпе Рональд Элкок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Киеве таксист под амфетамином врезался в автомобиль с беременной женщиной

Беспилотный автомобиль участвовал в эксперименте, который проводила одна из самых популярных служб такси – Uber. Гендиректор компании уже высказал сочувствие родственникам погибшей.

"Сейчас мы всеми мыслями с семьей жертвы. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы понять, что произошло", – отметил гендиректор компании Uber Дара Хосровшахи.

Кроме того, в компании заявили, что приостановят тестирование автономных автомобилей во всех городах, где оно проводилось: Темпе, Питтсбурге, Сан-Франциско и Торонто.

"Еще год назад самоуправляемые автомобили казались далеким будущим. Но около 20 компаний соревновались между собой: кто же первым выведет беспилотные машины на дорогу. Мне кажется, ДТП – доказательство, что с новой технологией поспешили", – заявила старший репортер Национального центра исследований телекоммуникаций Дара Керр.

Год назад в этом же городе – Темпе, – уже была авария с участием беспилотника, но тогда обошлось без жертв. А в 2016 году во Флориде компьютер автомобиля не заметил светлую фуру на фоне ярко освещенного неба. Произошло столкновение, в результате которого погиб водитель автономного автомобиля.

В октябре 2016 года стало известно о том, что беспилотные автомобили Uber были замечены во время нарушений ПДД. В частности, в Сети появилось видео, где один из прототипов с активированной системой автономного управления пытается выехать на улицу с односторонним движением в противоположную сторону.