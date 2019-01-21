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Главная   Мировые новости   США

В США бык на глазах у зрителей убил одного из лучших наездников в мире

Сегодня, 23:09

Наездник встал, сделал несколько шагов и, держась за грудь, рухнул на землю

Фото: Getty Images
В США бык на глазах у зрителей убил одного из лучших наездников в мире //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/635/8c9/5c46358c9cce4.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/635/8c9/5c46358c9cce4.jpg США Наездник встал, сделал несколько шагов и, держась за грудь, рухнул на землю

25-летний Мейсон Лоу, один из лучших наездников на быках в мире, погиб от травм, нанесенных ему во время выступления на глазах у всех зрителей. Соревнования проходили в Денвере, штат Колорадо, сообщает CBS Denver со ссылкой на Twitter главы организации Professional Bull Riders Шона Глисона. 

По словам свидетелей, которые были на соревнованиях, бык скинул Лоу со спины, а когда Мейсон пытался подняться, животное ударило его копытом несколько раз по груди. Наездник встал, сделал несколько шагов и, держась за грудь, рухнул на землю. С арены его унесли на носилках. 

"Мы глубоко опечалены сообщением о том, что Мейсон Лоу скончался этим вечером после травм, полученных на мероприятии в Денвере. Вся спортивная семья PBR и National Western выражает искренние и глубочайшие соболезнования семье Мейсона", – написал Шон Глисон в Twitter.

Родео – традиционный вид спорта в Америке, который исторически сложился в среде мексиканских и американских ковбоев. Наиболее известны соревнования, которые часто и называют "родео" – скачки на "диком быке" или лошади. Ковбой должен не только продержаться верхом в течение 8 секунд, но и показать потенциал животного, пришпоривая его. Заработок наиболее известных ковбоев достигает 100 тысяч долларов в год (у наездников на быках большая часть выигрыша уходит на лечение).

Напомним, во Франции впервые за 100 лет бык убил матадора. Испанский матадор умер после того, как бык боднул его во время фестиваля на юго-западе Франции.

Также мы писали, что в Испании бык четыре раза проткнул матадора. Пострадавший мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что жуткий инцидент произошел во время корриды в испанском Мадриде. Тореадор не совладал с быком и попал к разъяренному животному под копыта. Бык принялся яростно топтать мужчину.

бык, матадор, наездник

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metronews

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