Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,57
31,63
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

США увеличат в семь раз число военных на границе с Мексикой

Сегодня, 01:28

Таким образом количество военных США на американо-мексиканской границе возрастет до 4 350 человек

Фото: AFP
США увеличат в семь раз число военных на границе с Мексикой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/778/ac0/5c5778ac00153.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/778/ac0/5c5778ac00153.jpg США Таким образом количество военных США на американо-мексиканской границе возрастет до 4 350 человек

Пентагон объявил об отправке 3 750 американских военных на границу с Мексикой, передает Reuters.

Таким образом количество военных США на американо-мексиканской границе возрастет до 4 350 человек.

Переброску солдат в министерстве обороны США объяснили потребностью помочь таможенникам и пограничникам бороться с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Миссия военных на южной границе продлится три месяца.

Трамп ранее заявил, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой – с одобрением конгресса или без него.

Также Трамп подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней. Малвэни не исключил, что если к середине февраля Белому дому и Конгрессу не удастся договориться, то в стране может произойти очередной "шатдаун".

Как сообщалось, с 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Мексика, США, граница, военные, наркотрафик, мигранты

Вы сейчас просматриваете новость " США увеличат в семь раз число военных на границе с Мексикой". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Белом доме рассказали, на что пойдет Трамп ради стены на границе с Мексикой

27 января, 17:56

Американский президент может прибегнуть к введению чрезвычайного положения, что позволит использовать ему средства Пентагона для возведения барьера

Трамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительства

25 января, 22:13

Президент США одобрил возобновление работы правительства на три недели

Шатдаун в США: Белый дом ввел новые ограничения

18 января, 19:42

Во время приостановки работы правительства ни при каких условиях не может быть использована авиация, принадлежащая или арендованная правительством

В США попали сотни мигрантов через подкоп на границе

19 января, 02:27

Нарушители вырыли семь подкопов под стальной стеной

Демократы отказались явиться в Белый дом на переговоры с Трампом

15 января, 20:32

Американский лидер ждет рабочего обеда с республиканцами из Палаты представителей для обсуждения разрешения кризиса на границе и восстановления работы правительства

"Демократы станут партией преступников": Трамп сделал новое заявление

15 января, 16:32

Президент США уверен, что все больше американцев склоняются к необходимости оградиться стеной от Мексики

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Как айтишники страну кормят, или почему высокие зарплаты – хорошо для экономики

2 февраля, 07:51

Опрос показал, сколько в среднем зарабатывают представители отрасли информационных технологий

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

2 февраля, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

1 февраля, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

1 февраля, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади