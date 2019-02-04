США увеличат в семь раз число военных на границе с Мексикой

Таким образом количество военных США на американо-мексиканской границе возрастет до 4 350 человек

Фото: AFP

США увеличат в семь раз число военных на границе с Мексикой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/778/ac0/5c5778ac00153.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/778/ac0/5c5778ac00153.jpg 2019-02-04T01:28:00+02:00 США Таким образом количество военных США на американо-мексиканской границе возрастет до 4 350 человек

Пентагон объявил об отправке 3 750 американских военных на границу с Мексикой, передает Reuters.

Таким образом количество военных США на американо-мексиканской границе возрастет до 4 350 человек.

Переброску солдат в министерстве обороны США объяснили потребностью помочь таможенникам и пограничникам бороться с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Миссия военных на южной границе продлится три месяца.

Трамп ранее заявил, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой – с одобрением конгресса или без него.

Также Трамп подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней. Малвэни не исключил, что если к середине февраля Белому дому и Конгрессу не удастся договориться, то в стране может произойти очередной "шатдаун".

Как сообщалось, с 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.

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